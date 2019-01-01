"Ленинградский прорыв" ждёт активных и неравнодушных

Жителей 47 региона приглашают принять участие в проекте «Ленинградский прорыв».

На заседании пресс-клуба, состоявшемся в информационном агентстве ТАСС в Петербурге, на вопросы журналистов по поводу новой инициативы отвечали представители областного правительства. Конструктивный диалог предварял показ видеоролика. В нём рассказывалось о проекте "Ленинградский прорыв", который направлен на экономическое и социальное развитие региона. Основная цель – привлечь активных, неравнодушных людей, которые смогут создать команду и работать на благо процветания Ленинградской области, оказывать помощь в реализации региональных проектов. Это волонтёрская деятельность, совместная работа активистов и муниципальных чиновников, создание кадрового резерва для работы на всех уровнях власти.

Губернатор Александр Дрозденко особо подчеркнул, что запрос на обновление кадров – не самоцель. Важнее изменить отношение жителей области к окружающей действительности, приучить их к здравой, конструктивной активности. И в качестве примера привёл позицию гражданина, который пожаловался на открытый люк под окном и теперь ждёт реакции губернатора.

Как сообщил Александр Дрозденко, в настоящее время идёт обработка анкет, заполненных на официальном сайте проекта lenproryv.ru. Их уже более 10 тысяч. Они будут сортироваться по территориальному и отраслевому принципу. Таким образом, подчеркнул глава региона, получена обратная связь. Это подготовительный этап, а основная работа начнётся в 2020 году.