"Классический" Леонид Фролов и "дикий" Владимир Курищенко - в галерее "Арт-Холл"

4 июня в галерее «Арт-Холл» открывается выставка работ двух самобытных художников - Леонида Фролова и Владимира Курищенко.

Леонид Фролов родился в городе Прокопьевске Кемеровской области, учился на художественно-графическом факультете Педагогического института им. Абая в Алма-Ате, работал в производственно-художественных мастерских при Союзе Художников Караганды. Художник провел в Казахстане 37 лет - преподавал, много выставлялся. Затем вернулся в свой родной город Прокопьевск в Кемеровской области, а в 2011 году переехал в Выборг. В 70–80-е годы он входил в группу акварелистов при Союзе художников СССР, был участником всесоюзных, региональных и зарубежных выставок. Его работы находятся в художественных галереях разных городов и частных коллекциях Америки, Великобритании, Германии и т.д.

Владимир Курищенко родился в Харькове, в 90-х переехал в Петербург, примыкал к знаменитой группе "Митьки", выставлялся вместе с ними, позже – в галерее "Борей", в Музее печати , в Музее Митьков на Марата, 36, в библиотеках. Считает себя близким группе Анатолия Заславского и, по-прежнему, "Митькам". Два года назад переехал в пос. Вещево, преподает в Выборгском филиале ГУГА.

Что их объединяет? Неформальный подход к искусству, умение с иронией посмотреть на мир, намеренная простота форм при очень непростом содержании. Чудесные пейзажи, портреты - от классических у Фролова до "диких" у Курищенко.

Выставка будет работать с 4 июня до 4 июля.

Напоминаем, вход в галерею "Арт-холл" - свободный.