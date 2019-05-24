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Сегодня, 12:30

"Грядка" выборжанки Анны Панфиловой заняла 2-е место на областном конкурсе

Лучшим стартапом в сфере производства сувениров признана выборгская «Грядка».

Руководитель студии фруктовой флористики Анна Панфилова заняла 2-е место в региональном конкурсе "Бизнес-признание". Он проходил в рамках Недели предпринимательства Ленинградской области.
За главный приз в этой номинации боролись десять претендентов, работающих в сфере народных художественных промыслов...

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