"Грядка" выборжанки Анны Панфиловой заняла 2-е место на областном конкурсе

Лучшим стартапом в сфере производства сувениров признана выборгская «Грядка».

Руководитель студии фруктовой флористики Анна Панфилова заняла 2-е место в региональном конкурсе "Бизнес-признание". Он проходил в рамках Недели предпринимательства Ленинградской области.

За главный приз в этой номинации боролись десять претендентов, работающих в сфере народных художественных промыслов...