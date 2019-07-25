"Боевая классика" ищет своё место в Выборге

Дым и визг покрышек на парковке супермакркета - типичная картина для европейской глубинки 80-90х. Теперь автомобильная молодежная субкультура добралась и до нашей страны.

То, чем вряд ли можно удивить жителя соседней Финляндии, для большинства наших соотечественников все еще выглядит экзотично. Но поколения меняются, меняются вкусы, пристрастия, мода. И привычные Жигули сегодня не такой уж полный хлам, каким казались еще недавно. Для молодежи - это дешевая игрушка, для тех, кто постарше - ностальгическое ретро. Так или иначе, советские машины снова в моде. И это неплохо. Ведь то, что дешево, не может быть плохим.

До уровня финских домашних ралли нашему любительскому автоспорту пока далеко. Но успехи есть. А Жигули по-прежнему остаются самым доступным первым автомобилем для огромного количества начинающих водителей. Так что, многие берут Жигули в качестве тренажера для вождения. Так на стыке чисто западных субкультутр и любительского автоспорта родилась наша "Боевая классика".

Алексей, участник движения "Боевая классика" Что еще молодежи в Выборге делать? Наркотики принимать или "бухать" каждые выходные? Зачем это надо? Есть Жигули. Уж лучше в машине поковыряться.

В стране, где автомобиль до сих пор считается роскошью, творить такое даже со старыми Жигулями, многим кажется дикостью. В реальности - это отличное хобби: сочетание спорта, самовыражения и веселья, сдобренное огромной долей ручного труда и технических знаний.

Из-за небогатой жизни стиль "рэтлук", зародившийся в Калифорнии в конце 1980х, в России пришелся как раз ко двору. Тем более, что отечественные автомобили стильной ржавчиной покрываются даже без участия хозяина. С выбором спортивной дисциплины тоже мучиться не пришлось: хороших дорог у нас не много, а для дрифта достаточно небольшой площадки ровного асфальта.

Не смотря на шум и пугающий старушек стрёмный вид, движение получилось не только массовым, но и весьма полезным. Ребята патриотично выбирают для своих забав русские машины, учатся работать руками, изучают технику и законы физики. К тому же, не употребляют алкоголь. Ведь за рулем им проводить время интереснее.

Алексей, участник движения "Боевая классика" Нам нравятся Жигули. Хотим сделать их лучше. И сами кайфуем от этого.

Но, как и любое молодежное движение, современные автопанки остаются в серой зоне закона. ПДД не поощряют внесение изменений в конструкцию транспортного средства, которые для Жигулей скорее били бы благом. А обеспокоенные горожане с опаской воспринимают такие машины на дороге. Поэтому ездить приходиться по ночам и в диких местах.

А в столице, между тем, уже давно организованы специальные трассы, куда москвичи приезжают выпустить пар после рабочего дня. В Выборге такие разговоры тоже идут. В 2017 ребята даже говорили об этом с пилотом SMP Racing "Выборгской ракетой" Виталием Петровым.

Виктор, участник движения "Боевая классика" Виталий Петров собирал здесь достаточно много машин, людей приехало много. Разговаривали на счет площадки. Нет места, где можно собраться и безопасно поездить. По городу, естественно, днем стараемся не ездить. Катаемся в вечернее время, когда меньше трафик на дорогах. Вообще, каждому человеку надо научиться контролировать манеру вождения в аварийной ситуации.

Но пока все по прежнему, как было во всем мире в 80-90х: вечер, парковка супермаркета и визг шин.