"Арткино" - в библиотеке на Пионерской

Межпоселенческая библиотека Выборгского района присоединяется к Всероссийской акции "Ночь кино-2019". 24 августа в библиотеке на Пионерской, 4 состоится показ фильмов 11-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино "Арткино".

"Арткино" - один из самых крупных в стране фестивалей короткого метра. Слоган фестиваля: "Лучшее короткометражное кино со всей России".

В конкурсе принимают участие не только студенты и выпускники ведущих киношкол страны, но и независимые авторы. "Арткино" позиционируется не как студенческий, а как профессиональный фестиваль, несмотря на то, что 90 процентов его участников составляет молодёжь.

В этом году в программу кинофестиваля вошли 18 разноплановых короткометражных картин, которые объединены в три киноальманаха: "Весна", "Лето", "Осень". Во время показов пройдёт зрительское голосование за лучший короткометражный фильм года.





Расписание показов в Библиотеке на Пионерской, 4:

24 августа 18.00

ПРОГРАММА "ВЕСНА"

1. "Plastic Power" (реж. Владислав Паровозов)

хронометраж 6 мин.

…наследуя традиции пионеров авангарда Фернана Леже, Майи Дерен и прочих, превратить видеоряд в абсолютный танец, довести его до темпоритмического максимума. пулемётным залпом из световых вспышек проехаться по глазам, отразить демоническую сущность этого победившего пластмассового мирка статичных фигур

2. "Дерево" (реж. Хава Мухиева)

хронометраж 21 мин. 42 сек.

Северный Кавказ, 1994. Хава и Адам живут по соседству, дружат с детства, как и их родители. Дети общаются друг с другом через письма, которые прячут в дупло дерева. Они очень любят это дерево и доверяют ему свои тайны. Они мечтатели, фантазеры. Аслан, отец Адама, бизнесмен, приезжает домой. Султан, отец Хавы, и многие другие соседи радуются его возвращению и поздравляют с успехами в бизнесе. Но, к сожалению, не всех это радует…

3. "Раковина с океаном внутри" (реж. Юлия Ситдыйкова)

хронометраж 6 мин. 29 сек.

История о том, какие интриги происходят в мире вещей, находящихся в одной комнате. Однажды Диванным Подушкам надоело терпеть присутствие Раковины с океаном внутри…

4. "Неудачник" (реж. Роман Трофимов)

хронометраж 24 мин. 04 сек.

У Вовы Мышкина ничего не клеится. Его бросает девушка, над головой висит огромный кредит, из квартиры нужно выселяться, а тут ещё на пороге появляется старший брат, только что освободившийся из тюрьмы.

5. "Ликбез" (реж. Алла Елисеева)

хронометраж 8 мин. 12 сек

Интеллигентный Валентин вызывает жрицу любви Аллу, чтобы провести с ней время довольно незаурядным образом.

6. "Женская общага" (реж. Андрей Кречетов)

хронометраж 24 мин. 59 сек.

Москва, 1983 г. Молодой парень - Рома, приезжает покорять Москву и МГУ. Он попадает в женское общежитие - и его жизнь круто меняется. Он пытается ответить на вопрос "Чего же именно я хочу?".

Хронометраж программы: 1 час 31 мин.



24 августа 20.00

ПРОГРАММА "ЛЕТО"

1. "Встреча" (реж. Фатима Золоева)

хронометраж 28 мин. 44 сек.

Как часто превратности судьбы разводят людей! Проходят годы. Жизнь идет своим чередом. Но всего одна случайная встреча, как удар молнии, перечеркивает все, что было до....

2. "Взятка" (реж. Алексей Харитонов)

хронометраж 12 мин. 17 сек.

Гражданин предлагает следователю взятку, чтобы закрыть дело… о взятке. Но события разворачиваются непредсказуемо.

3. "Отец" (реж. Тимур Квеквескири)

хронометраж 28 мин. 44 сек.

Абхазия конца 19 века. Отец всегда пытался воспитать Ардашина достойным и благородным человеком. Вскоре ему пришлось признать, что это ему не удалось. Ардашин вырос эгоистичным и высокомерным. Роковое стечение обстоятельств сталкивает между собой абреков (бандитов), всадников, возвращающихся с веселой свадьбы, и Ардашина, что приводит к череде событий, которые унесут несколько жизней. История о мудрости, морали, мужских поступках и кровной мести, разворачивающаяся на фоне живописных гор Кавказа.

4. "Крылья" (реж. Зураб Джиджилава)

хронометраж 14 мин. 10 сек.

В небе над разваливающимся Советским Союзом разыгрывается драма, в её центре – столкновение двух женщин, одна из которых угрожает немногочисленным пассажирам.

5. "Думай позитивно" (реж. Ирина Ходюш)

хронометраж 15 мин.

В России ввели налог на содержание собак. Поиском неплательщиков занимаются зооинспекторы. Раиса – лучшая в городе, она влюблена в свою профессию. Но это порождает профессиональную деформацию и мешает ей наладить личную жизнь. Психоанализ, гипноз, особые дыхательные техники не помогают.

6. "Хороший день" (реж. Даша Чаруша)

хронометраж 18 мин. 9 сек.

Проблемы молодого водителя Абдула, выходца из Средней Азии, резко отступают на дальний план, когда в его жёлтое такси врывается беременная Лена, у которой вот-вот отойдут воды. Сначала юноше приходится научиться отзываться на имя "Мишаня" (Лене так привычней), а потом – принимать роды в экстремальных условиях, то есть в привычной всякому москвичу пробке. Участникам дорожного затора, включая одного иностранца и одну пенсионерку, также предстоит принять участие в операции.

Хронометраж программы: 1 час 33 мин.



24 августа 22.00

ПРОГРАММА "ОСЕНЬ"

1. "Тёмная ночь" (реж. Иван Плечёв)

хронометраж 8 мин. 7 сек.

По Москве в бешеном темпе распространяется эпидемия неизвестного вируса, превращающего людей в зомби. В городе начинается паника, объявлено военное положение. В это время бывалый таксист, везущий беременную женщину из Подмосковья, оказывается единственным спасителем для неё самой и ещё нескольких случайных попутчиков, среди которых трусливый полицейский и пьяный бизнесмен. Немного злобная комедия Ивана Плечёва не только с новой стороны раскрывает заезженную тему зомби-апокалипсиса, но и лишний раз доказывает универсальность профессии таксиста.

2. "Курица" (реж. Евгений Морозов)

хронометраж 11 мин. 38 сек.

В маленькой деревушке простой местный житель находит в курятнике золотое яйцо. Потом еще одно. Воодушевившись, он решает скрыть этот факт от супруги, чтобы накопить денег и начать новую жизнь. Однако вскоре появление новых яиц прекращается, и он начинает подозревать супругу в присвоении сокровищ

3. "Холера" (реж. Светлана Черникова)

хронометраж 16 мин.

Что такое прошлое? И может ли оно для человека стать настоящим, стать вдохновением на жизнь. Может, если дело касается сердечной любви. Герой фильма рыбак Сергей сбегает от повседневности на безлюдный берег Онеги, чтобы встретиться с призраком своей умершей жены.

4. "Чик-Чирик" (реж. Жанна Бекмамбетова)

Хронометраж 11 мин. 10 сек.

Это история о том, что наша жизнь похожа на хождение по канату. В любой момент, почувствовав страх мы теряем равновесие. И наоборот, когда мы счастливы, идти по жизни легко. Можно даже полететь!

5. "Топливо" (реж. Михаил Архипов)

хронометраж 24 мин.

Человек отправляется на поиски топлива для заглохшего трактора. Но кругом лишь пустоши, бурьян да ветер, и чтобы насытить свою машину герой вступает в безнадежную схватку с равнодушной природой. Когда источник энергии будет найден – начнётся XX век.

6. "Миллиард" (реж. Евгений Дудчак)

хронометраж 21 мин.

История про пенсионера Георгия, доживающего остаток своих дней где-то в молдавской глубинке. Одинокий старик зарабатывает на жизнь тем, что чистит казаны от копоти. О происходящих в мире событиях узнает из сельской газеты, которую каждый день в одно и то же время ему приносит местный почтальон. Георгий страдает тяжелым заболеванием сердца и спокойно дожидается своего смертного часа. Он уже давно смирился с обыденностью, как вдруг в его жизни все кардинально меняется. Всему виной старый деревенский туалет, который превращается в телепорт и перемещает старика в разные концы света.

Хронометраж программы: 1 час 31 мин.