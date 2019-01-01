Звонки с таксофонов станут бесплатными с 1 июня

На стационарные телефоны с таксофона можно будет звонить бесплатно, даже по межгороду.

Позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в Российской Федерации с таксофона можно будет бесплатно и без таксофонной карты. Ранее компания сделала бесплатными местные и внутризоновые телефонные соединения. Условия оплаты звонков на номера мобильных телефонов остаются без изменений.

По данным Ростелекома, в Ленобласти сейчас чуть менее 3 тысяч таксофонов. Зачастую это единственное средство связи для жителей удалённых и труднодоступных населенных пунктов. За минувший год общее количество вызовов с таксофонов 47-го региона выросло на 6%, количество местных вызовов – на 30%. Около 20% трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы.