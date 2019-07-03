Зоозащитники довели выборгского кота Кузеньку до стресса

Рыжий кот Кузя отказался выходить на улицу. Ветеринарный врач диагностировал у него стресс и прописал успокоительные. Так кот отреагировал на скандал, развернувшийся вокруг его персоны в одной из групп ВКонтакте.

В солнечный день ничего не подозревающий кот Кузя дремал на солнышке у порога "Лавки Рыжей лапки". К нему подошли люди, сфотографировали и попытались погладить. Флегматичный кот отреагировал вяло: его по сто раз на дню гладят и фотографируют. Он – местная "звезда", и к поклонникам привык относиться со сдержанной снисходительностью.

А позже в соцсети появились фотографии Кузи, на которых он лежит на солнцепеке, привязанный поводком к двери. "Зоозащитников" возмутило, что живущий в лавке кот привлекает туристов. И тут понеслось! "Жалко его", "Уличного свободного кота привязали к двери и делают на этом деньги!" - возмущались буйные пользователи соцсетей.

Мы, конечно, тоже обеспокоились судьбой Кузи и отправились "спасать котика". Обнаружили его спящим в витрине лавки. На наши "кис-кис" кот не отреагировал. А хозяева лавки пояснили: домик в витрине Кузя считает самым безопасным местом и всегда прячется там, когда думает, что ему что-то угрожает. Так вот "в домике" кот сидит с вечера понедельника – того момента, когда в соцсети разгорелся скандал вокруг его персоны. В лавке скандал, естественно, бурно обсуждался. Елена – владелица магазинчика – полагает, что это и стало причиной депрессии ее питомца. Кузеньке даже вызвали ветеринара. Он действительно зафиксировал у кота стресс и посоветовал давать ему успокоительное.

Елена Скрябина, хозяйка "Лавки Рыжей лапки" Для нас коты – это важная часть жизни, это наша семья. Мы относимся к ним, как к детям. И когда говорят, что мы на них зарабатываем, мы их мучаем, мы очень расстраиваемся и пытаемся защитить их. Мы не зарабатываем на котиках. Да, у нас на входе стоит копилка, потому что люди спрашивают: "А куда котику положить?". У нас есть такое правило: положи котику копейку, возьми себе леденец. Грубо говоря, за 10 рублей можно получить леденец, который стоит 100 рублей. Мы не планировали, чтобы Кузя служил у нас каким-то сувениром. Мы просто его полюбили и взяли к себе жить…. Так получилось, что "Лавка рыжей лапки", и рыжий кот стал ее символом.

Кстати, несмотря на внешнее соответствие, свое название сувенирная лавка получила, задолго до появления здесь Кузи. У супругов Елены и Владимира живут два "рыжика". И у Марии Рогозиной, которая работает с ними, один из домашних котов рыжий. Когда поняли, что всех сотрудников объединяет любовь к "солнечным" котейкам, лавку решили назвать "Рыжей лапкой". А резная картина с изображением рыжих котов, давших ей название, теперь висит прямо напротив входа в магазинчик.

Елена Скрябина, хозяйка "Лавки Рыжей лапки" Спустя полгода к нам пришла первая кошечка с улицы. Вернее мы ее подобрали. Ее обижали хозяева, и она жила долго на улице. Лапочка тогда уже была пожилой кошкой, и у нее был рак. Мы сделали ей две большие операции. Сейчас Лапочке 14 лет, она благополучно живет с нами. Она знает, как жить на улице, спокойно гуляет, заходит во двор ресторана, где ее подкармливают вкусной едой, и сама возвращается обратно.

С появлением в лавке Кузьмы связана целая мистическая история. Два года назад художница Елена Тепляшова принесла в лавку полотно довольно больших размеров. На нем – рыжий кот, как две капли воды похожий на Кузю, идущий на фоне Круглой башни. В это же время Кузя вдруг откуда-то появился на Красноармейской улице и стал захаживать в местные рестораны питаться. В "Рыжую лапку" кот пришел буквально через день, как картину повесили на стену, и остался здесь жить.

Елена Скрябина, хозяйка "Лавки Рыжей лапки" Когда он к нам пришел, мы, естественно, поехали в ветеринарный кабинет, обследовали. Нам сказали, что кот здоровый. Мы его кастрировали. Каждый год делаем положенные прививки, что отмечается в ветеринарном паспорте. Кузя – кот молодой. Летом Кузя постоянно рвется на улицу. Держать дверь лавке закрытой мы не можем: к нам приходят гости. И если Кузя выбегает на улицу, он теряется. Он пугается. И несколько раз мы его действительно доставали из-под колес автомобиля. Поэтому гуляем мы с ним на шлеечке. Делаем это 3-4 раза в день, и ему это нравится. Иногда ему хочется понежиться на улице. Тогда приходится пристегивать его на поводок, чтобы не угодил под машину. Поводок достаточно длинный, чтобы Кузя мог войти. Он заходит внутрь, говорит "Мяу" или выразительно смотрит, мы его отстегиваем, он идет по своим делам. Если хочет прогуляться, говорит "Мяу", мы снимаем поводок и идем гулять. И он действительно любит лежать прямо на жарком солнце. Любит. Ничего с этим сделать не могу.

Кузину депрессию заметили и друзья котика, которые частенько захаживают в лавку на кофе и поговорить. Мы не оговорились, именно друзья Кузи. При нас в лавку зашел мальчик лет 8 специально пообщаться с котейкой. А Ирина Семенова считает, что Кузя спас ее от эмоционального горя, когда у нее погибла любимая кошка. Она даже хотела забрать кота к себе, да вот только кот не согласился…