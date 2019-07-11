Жителям Ленобласти предлагают поучаствовать в создании велонавигатора

Новый проект "Велотуризм и велосипедная инфраструктура" стартовал в Ленобласти. Его реализация невозможна без жителей - тех, для кого, собственно, всё и затеяно. Любители велопрогулок могут предлагать свои варианты велосипедных маршрутов - исторических, городских, межпоселковых - по территории региона. Результатом совместной работы должно стать создание мобильной электронной платформы "Велонавигатор ЛО". Авторы лучших идей будут включены в команду проекта для последующей его реализации.

Заявки необходимо направлять на электронный адрес avr_zaks@mail.ru или в direct Инстаграм-аккаунта cpo_lo.