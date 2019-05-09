Жителям Ленобласти помогут настроиться на цифровое ТВ

Волонтёры расскажут жителям Ленобласти о переходе на цифровое телевещание и помогут настроить оборудование.

Комитет цифрового развития совместно с ФГУП "РТРС" и волонтерами с 13 по 27 мая планирует выезды в девять муниципальных районов для разъяснительной работы по переходу с аналогового на цифровое вещание. Специалисты комитета и почти четыре десятка обученных молодых людей будут раздавать информационные материалы, помогут настроить оборудование и расскажут о мерах социальной поддержки, действующих в регионе. Кроме того, сейчас решается вопрос о создании в областном Центре социальной поддержки населения дополнительных рабочих мест для операторов горячей линии по вопросу перехода на цифровое ТВ. Надзорные ведомства, в свою очередь, следят за тем, чтобы в торговых точках в канун перехода на цифровое вещание не росли цены на приставки, а также за достаточным их количеством в торговых сетях.

Как сообщалось ранее, переход на цифровое ТВ запланирован на 3 июня 2019 года. Однако, сейчас рассматривается вопрос о переносе сроков на октябрь 2019 года. Напомним, цифровое эфирное телевидение обладает намного лучшим качеством, имеет 20 телевизионных каналов и бесплатно для просмотра.

Для социальной поддержки отдельных категорий граждан в регионе предусмотрена компенсация затрат на приобретение и установку оборудования цифровых приставок в размере до 3 тысяч рублей. По вопросам перехода на цифровое телевизионное вещание можно обратиться на федеральную горячую линию 8(800)220-20-02, а также организованную в регионе горячую линию 8(812) 679-01-05. По вопросам компенсаций вас проконсультируют в ГКУ "Центр социальной защиты населения" 8(813)703-88-33.