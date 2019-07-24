Жительница Высоцка задержана по обвинению в убийстве

В следственном отделе по г. Выборгу расследуют уголовное дело по факту убийства. Тело 42-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти был обнаружено 22 июля в городе Высоцке, в заброшенном доме.

Следователям оперативно удалось раскрыть преступление и установить лицо, причастное к его совершению. Главной подозреваемой оказалась пенсионерка - местная жительница, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности.

По версии следствия, в начале июля 61-летняя женщина в своей квартире распивала спиртное со своим сожителем и их общим знакомым. В ходе конфликта, возникшего между хозяйкой квартиры и гостем, женщина нанесла мужчине несколько ударов ножом. Ранения оказались смертельными. Спустя несколько дней после убийства злоумышленники завернули труп в ковер и перенесли в заброшенное здание...

Подозреваемая допрошена, ей предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.