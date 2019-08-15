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Сегодня, 11:52

Жители и гости Выборга будут праздновать День города 17 августа

Организаторы празднования Дня Выборга подготовили весьма обширную программу, в том числе музыкальную. В парке им. Ленина с двух часов дня будут выступать творческие коллективы Санкт-Петербурга, Выборга и района, а также сольные исполнители... 
 

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