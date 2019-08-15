Организаторы празднования Дня Выборга подготовили весьма обширную программу, в том числе музыкальную. В парке им. Ленина с двух часов дня будут выступать творческие коллективы Санкт-Петербурга, Выборга и района, а также сольные исполнители...
Жители и гости Выборга будут праздновать День города 17 августа
Организаторы празднования Дня Выборга подготовили весьма обширную программу, в том числе музыкальную. В парке им. Ленина с двух часов дня будут выступать творческие коллективы Санкт-Петербурга, Выборга и района, а также сольные исполнители...
Метки
Категории Сюжеты