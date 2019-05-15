Жители Выборгского района сменят аналог на "цифру" в октябре

Ленинградская область перейдет на цифровое вещание в октябре. Такое решение принято в Минкомсвязи России.

Ранее была озвучена дата 3 июня. Как прокомментировали в областном комитете цифрового развития, перенос срока позволит перейти на новый формат вещания без ущерба для тех, кто уезжает на дачи на все лето.Специалисты регионального комитета цифрового развития и волонтеры помогут людям настроить оборудование. Организованы выезды бригад в районы области. Если ваш телевизор не имеет встроенного тюнера, необходимо купить приставку с поддержкой формата и антенну.

На единовременную выплату до трех тысяч рублей для их приобретения имеют право ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, пенсионеры, получающие федеральную доплату к пенсии, и семьи с детьми, которым положены пособия на ребенка.

В регионе организована горячая линия, куда можно обратиться с вопросами по переходу на цифровое телевидение - 8(812) 679-01-05.

Аналогичная телефонная линия действует на федеральном уровне - 8(800) 220-20-02.