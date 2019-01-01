Жители Выборга собирают корм и лекарства для "ничьих" животных 

Акция "Лучший друг" проходит 17 августа - во Всемирный день бездомных животных - одновременно в 40 регионах страны, в том числе в Выборге. В нашем городе волонтеры установили бокс в турагентстве на ул.Васильева, 3. Все желающие могут принести сюда пожертвования для "приютских" животных. Принимаются корма для кошек, детское мясное пюре, сухой корм и консервы для щенков, бумажные полотенца и туалетная бумага, древесный наполнитель, пеленки одноразовые 60*40, нитриловые перчатки, глазные капли, моющие средства хлоросодержащие, перчатки хозяйственные матерчатые и с пропиткой, пакеты мусорные большие. Все собранные вещи волонтеры отвезут в приюты "Второй шанс" для кошек и "Вместе мы сила" для собак.

Сбор проходит до 14 августа включительно.