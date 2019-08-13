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Сегодня, 12:00

Жители Приморской 22 рассказали, что стало со старой детской площадкой

Детский игровой комплекс наконец-то установлен во дворе на Приморской, 22. Средства на обновление двора жители получили из городского бюджета благодаря настойчивости активистов и тесному общению со своим депутатом.

Качели здесь не меняли с 80-х годов прошлого века. За эти годы они основательно проржавели, а песочница практически развалилась. Возможно, в маленьком дворике новая детская площадка появилась бы еще не скоро, если бы жильцы не решили взять все в свои руки.

Детский игровой комплекс установлен во дворе на Приморской,22

В результате совместной работы активистов и депутата удалось получить бюджетные деньги на новые качели, карусель, горку, песочницу, три скамьи с урнами и благоустройство территории.  Какое оборудование будет закуплено и как оно разместится на площадке активисты обсудили с комитетом благоустройства, а потом согласовали со всеми жильцами двора.

Детский игровой комплекс установлен во дворе на Приморской,22

На днях обновление детской площадки завершили. Ребята уже опробовали качели и карусели. Похоже, что детворе они понравились. А их родители оценили удобство скамеек со спинками.

Детский игровой комплекс установлен во дворе на Приморской,22

Дмитрий Вознесенский, житель двора

Нареканий ни к качеству оборудования, ни к качеству монтажа нет. С удовольствием пользуемся детской площадкой. Хочу поблагодарить администрацию города за то, что нашли средства на покупку комплекса, и отдел благоустройства, который подобрал оборудование, распланировал территорию, следил за качеством монтажа. И хочу попросить жильцов бережно относиться к комплексу и сообщать в полицию, если кто-то будет портить оборудование, курить или распивать алкоголь на площадке.

Детский игровой комплекс установлен во дворе на Приморской,22

На этом жители двора не собираются останавливаться. Теперь они планируют расширить парковку, добиться установки освещения во дворе и заняться озеленением территории.

Метки благоустройстводетская площадкаинициатива жителей
Категории Город