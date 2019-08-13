Жители Приморской 22 рассказали, что стало со старой детской площадкой

Детский игровой комплекс наконец-то установлен во дворе на Приморской, 22. Средства на обновление двора жители получили из городского бюджета благодаря настойчивости активистов и тесному общению со своим депутатом.

Качели здесь не меняли с 80-х годов прошлого века. За эти годы они основательно проржавели, а песочница практически развалилась. Возможно, в маленьком дворике новая детская площадка появилась бы еще не скоро, если бы жильцы не решили взять все в свои руки.

В результате совместной работы активистов и депутата удалось получить бюджетные деньги на новые качели, карусель, горку, песочницу, три скамьи с урнами и благоустройство территории. Какое оборудование будет закуплено и как оно разместится на площадке активисты обсудили с комитетом благоустройства, а потом согласовали со всеми жильцами двора.

На днях обновление детской площадки завершили. Ребята уже опробовали качели и карусели. Похоже, что детворе они понравились. А их родители оценили удобство скамеек со спинками.

Дмитрий Вознесенский, житель двора Нареканий ни к качеству оборудования, ни к качеству монтажа нет. С удовольствием пользуемся детской площадкой. Хочу поблагодарить администрацию города за то, что нашли средства на покупку комплекса, и отдел благоустройства, который подобрал оборудование, распланировал территорию, следил за качеством монтажа. И хочу попросить жильцов бережно относиться к комплексу и сообщать в полицию, если кто-то будет портить оборудование, курить или распивать алкоголь на площадке.

На этом жители двора не собираются останавливаться. Теперь они планируют расширить парковку, добиться установки освещения во дворе и заняться озеленением территории.