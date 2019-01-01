Житель Выборга ранил девушку гвоздем в спину с целью познакомиться

Следственным отделом по городу Выборгу возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего мужчины, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Преступление было совершено 8 июня в Выборге. Подозреваемый, используя в качестве оружия неустановленный предмет, нанес им удар в спину 15-летней девушке, сидящей на скамейке. По предварительной информации, таким способом злоумышленник хотел обратить на себя ее внимание, поскольку ранее девушка игнорировала попытки завязать знакомство.

Нанесенные потерпевшей телесные повреждения относятся к категории тяжкого вреда здоровью. Возможным орудием преступления является гвоздь, сообщили в следственном отделе.

Ранее молодой человек попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение хищения. Ведется следствие, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.