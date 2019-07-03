Жилой фонд Ленобласти готов к зиме на 85-95 процентов



В 47 регионе продолжается подготовка объектов ЖКХ и топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону. Как сообщил председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Юрий Андреев, текущий уровень готовности объектов жилищного фонда оценивается в 85-95%; теплоснабжающих и теплосетевых организаций – 75-85%.

Для обеспечения устойчивой работы источников теплоснабжения сформированы запасы топлива: жидкого топлива – на 69%, угля – на 40%, другого твердого топлива – на 39%.