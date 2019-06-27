В Монрепо во время реконструкции пирса утонул экскаватор

Посетители парка Монрепо пару дней назад увлеченно следили за операцией по спасению экскаватора. Машина едва не утонула во время работ по реконструкции пирса.

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Сейчас в Монрепо идет реконструкция трех пирсов. Частично работы ведутся с воды. Во время работ на третьем пирсе у одного из экскаваторов отказало рулевое управление, и он съехал в воду. Достать тонущую технику смогли только на третий день.

Валерий Агапов, Начальник строительства ПО "Возрождение" Экологии никакого вреда не принесли, за это можно не переживать. Сразу выставили боновое ограждение. Никаких масляных пятен на воде не обнаружено. Сейчас пытаемся восстановить работоспособность экскаватора.

Напомним, проект реставрации Монрепо включает также реконструкцию трех парковых пирсов. Время и вода их сильно разрушили. По контракту их не только отремонтируют, но и усилят конструкций, чтобы пирсы могли выдерживать волновую нагрузку. Работы планируют завершить в течение 2 месяцев.