Запись ребенка в школу через портал госуслуг - это удобно

1 июля в Ленинградской области стартовал второй этап приема заявлений для зачисления детей в первые классы.

Сейчас в школу записывают детей, проживающих вне закрепленной территории. Последний срок подачи заявления – 5 сентября.

Заявление можно подать в школе или в МФЦ, а можно не выходя из дома – на портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области. Для этого нужно зайти на портал gu.lenobl.ru в свой профиль, найти услугу "Запись в школу" и заполнить электронную форму заявления, следуя простой инструкции. После отправки заявления вы будете получать СМС-уведомления о смене статуса вашего заявления.

Напомним, воспользоваться преимуществами портала госуслуг могут граждане, зарегистрированные в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Регистрация в ЕСИА осуществляется в любом отделении МФЦ.