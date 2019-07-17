Тонущего мужчину спасли и откачали в Зеленом острове на глазах у детей

Сергей Тарасов, председатель комитета среднего и профессионального образования ЛО
Вопросы безопасности детей для нас ключевые, особенно в летней оздоровительной кампании. К сожалению, трагические случаи на воде бывают. Наша задача – обезопасить детей, подсказать, как правильно вести себя в ситуации риска.
Кстати, Выборгский район выбран для занятий не случайно. Во-первых, у нас самое большое количество муниципальных и государственных лагерей. Во-вторых, очень много водных объектов. Инструктаж и практические занятия сначала прошли для руководителей и инструкторов лагерей. А потом воспитанникам "Зеленого острова" показали, как правильно спасать тонущего и делать искусственное дыхание.
Николай Шишкин, зам.главы администрации Выборгского района
У нас большое количество кадетских классов. И важное место среди них занимают юные спасатели. И следующая, третья смена в "Зеленом острове" будет именно в рамках кадетского движения "Юный спасатель". Всю смену с детьми будут работать опытные инструкторы. Поэтому максимальное количество детей будет обучено поведению и спасению на воде.