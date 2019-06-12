Заниматься спортом в Выборге стало проще

Теперь у желающих начать вести здоровый образ жизни стало меньше отговорок.

На первый взгляд, здесь нет ничего особенно. Обычный выборгский двор с панельной застройкой. Выделяется разве что новая детская площадка, да непривычные для родных широт чистота и порядок. На самом деле, главный секрет двора на Гагарина 51 в людях. Так уж исторически сложилось, что местные жители не только активно общаются между собой, но и не стесняются беспокоить своих депутатов по всем всем возможным поводам.

Очень здорово, что мы так смогли скооперироваться с жителями, решение приняли вместе с советом жильцов, поставить здесь на этой детской площадке, которую мы по программе сделали, тренажеры для детей и взрослых. - Рассказал депутат МО "Город Выборг" Александр Петров.

Тренажеры жители двора выбирали коллегиально. Даже места для их установки определили сами. При таком подходе, депутатам осталось только проконтролировать установку и передать снаряды в ведение обслуживающей организации.

Место для установки мы выбирали сами. Я сама в этом принимала участие. - Поясняет местная жительница Светлана Баринова. - Радостно то, что это не только для детей но и для взрослых. Потому что, раньше у нас мамочки страдали, что детям есть чем заняться на прогулке, а взрослым нет. Наверное, бабушки теперь тоже присоединяться к мамочкам и будут улучшать свое здоровье.





Люди сами решают, что они хотят видеть у себя во дворе. - Объясняет помощник депутата по 16 округу Выборга Виктор Гришкин. - Каждый житель может обратиться в приемную по любому вопросу. Люди должны решать, что здесь будет происходить, а не депутаты. Мы в первую очередь слушаем жителей и приходим к их решениям. Наша задача, это помочь в реализации их идей.

Инициативу поддержали и на других территориях. Ближайшее время в городе появиться 10 таких площадок. Теперь поддерживать себя в форме можно прямо во дворе, бесплатно и в любое время.