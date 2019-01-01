Задержаны подозреваемые в угоне 15 автомобилей «Дэу Нексия»

Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, специализирующейся на автоугонах недорогих иномарок.

По подозрению в совершении кражи автомобиля задержали двух уроженцев ближнего зарубежья в возрасте 27 лет и 31 года.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 11 июня 2019 года в городе Кудрово Всеволожского района злоумышленники похитили автомобиль "Дэу Нексия" красного цвета. Сотрудники полиции выяснили, что эту машину и другие похищенные транспортные средства "отстаивались" на трассе в оборудованных для отдыха местах. Затем перегонялись на ферму, расположенную вблизи одного из поселков в Выборгском районе Ленобласти. Потом автомобили распиливались и продавались на запчасти через сервис онлайн-объявлений.

В ходе обысков на указанной ферме полицейскими обнаружено большое количество деталей и кузовов от автомобилей марки "Дэу Неския" в количестве 15 штук. Там же обнаружено 14 комплектов поддельных государственных знаков и мобильные телефоны. По версии полиции, злоумышленники похищали до двух машин в сутки и разбирали одну машину не более чем за час. Преступления совершались преимущественно в Калининском и Выборгском районах Санкт-Петербурга, а также во Всеволожском районе Ленобласти.

Подозреваемые задержаны. Проводится комплекс дополнительных оперативно-розыскных мероприятий.

Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти