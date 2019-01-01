Задай вопрос губернатору Ленинградской области

Прямая телефонная линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко пройдет 1 июля

С 16 до 17 часов глава региона будет лично принимать телефонные звонки. Для ответов на вопросы в режиме видеоконференции приглашены главы администраций муниципальных районов.

Номера телефонов:

006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленобласти. Звонок бесплатный.

+7(81361) 3-15-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.