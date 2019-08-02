За полгода 60 выборжцев получили золотой значок ГТО

В центре тестирования ГТО подвели итоги сдачи нормативов за первое полугодие. Так, в Выборге их выполнили более 100 человек. Из них около 60 заслужили золотой значок. Самыми активными были младшие подгруппы - дети от 6 до 11 лет.

