  1. Главная
  2. Каналы
  3. Сюжеты
Сегодня, 11:41

За полгода 60 выборжцев получили золотой значок ГТО

В центре тестирования ГТО подвели итоги сдачи нормативов за первое полугодие. Так, в Выборге их выполнили более 100 человек. Из них около 60 заслужили золотой значок. Самыми активными были младшие подгруппы - дети от 6 до 11 лет. 
 

Метки гтоцентр тестирования
Категории Лента Новостей Сюжеты