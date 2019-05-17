Полицейские гоняли выборгских старшеклассников по стадиону

Утро учеников школы №7 началось с "Зарядки со стражем порядка". Вместо физрука урок провел полицейский.

"Зарядка со стражем порядка" - всероссийская акция. Ее организует Министерство внутренних дел при поддержке Общественного совета при МВД России. В Выборге совместную тренировку школьников и полицейских приурочили к году здорового образа жизни в Ленобласти.

О важности занятий физической культурой сегодня говорят и сами подростки.

Галина Попова, ученица 11 класса Школы №7 Мое поколение не особо большое внимание уделяет здоровью. А это самое главное, что есть у человека. Придерживаться здорового образа жизни - это значит регулярно заниматься какой-либо физической нагрузкой, это правильно питаться и не иметь пагубных привычек

Зарядку для старшеклассников сегодня провел сотрудник выборгского УМВД. Он, кстати, мастер спорта по пауэрлифтингу и знает толк в физических нагрузках. Под чутким руководством ребята провели интенсивную разминку. А после сотрудник полиции отработал со школьниками несколько приемов самообороны.