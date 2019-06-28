Будущие моряки совершили свой первый поход из Петербурга в Выборг

Учебная парусная шхуна «Юный балтиец» пришвартовалась в Выборге. Это первый настоящий морской поход для воспитанников клубов петербургских клубов «Адмиралтеец» и «Юнга».

Владимир Корнилов, Старший механик Воспитанники морских клубов "Адмиралтеец" и "Юнга" проходят на нашем судне практику. Дети должны посмотреть на реальную морскую жизнь, попробовать ее на вкус. За эти 5 дней, которые они пробыли на судне, они могут принять решение: а стоит ли идти дальше?

К сожалению, морская романтика и корабельные будни – вещи совершенно разные. Со стороны это выглядит красиво: паруса, скрип такелажа и бескрайнее море. Но на самом деле это тяжелый труд. Такой же, как и на большом судне, только добавляется еще управление парусами. Не каждому это понравится. Но юные матросы стараются, ведь первый поход это главная проверка себя, способ узнать готов ли ты к морю.

Андрей Эников, курсант Я планирую связать жизнь с морем, поэтому я решил пойти на практику. Хотелось, так сказать, попробовать вкус воды забортной. Сложно было первый раз стоять ночную вахту с 4 утра до 8. Но сегодня ее опять стоял. И уже нормально. Нет ощущения, что уснешь и свалишься за борт. Это все не как обычная жизнь.

Жизнь на судне подчинена строгому распорядку. Например, кроме обязательной вахты есть обязанности по уборке на камбузе. Здесь нужно обязательно слушаться капитана и экипаж. Если честно, не каждый курсант "Юного балтийца" в обычной жизни обременен такими обязанностями.

Константин Розов, старший матрос Когда у нас команда "парусный аврал", мы берем каски и идем наверх. Управляем шкотами, разными веревками, поднимаем паруса. В принципе, ничего сложного и нету. Просто это слаженность и… какая-то взаимовыручка, что ли.

На шхуне нет ничего игрушечного, никакой бутафории. Все совершенно настоящее, все предназначено для управления судном: электронные карты, радар, управление рулем... И даже деревянный штурвал на палубе – это работающая вещь. После реконструкции, Юный Балтиец своим оснащением вызывает зависть даже у опытных моряков с больших кораблей. Так что учится приходиться на самой актуальной технике.

Этот рейс один из самых коротких. Переход из Санкт-Петербурга в Выборг занимает всего пять дней. Ведь для большинства ребят это первый в жизни поход. Здесь закладываются самые важные первые впечатления, которые останутся у моряков на всю жизнь. И Выборг не только становиться частью первого морского приключения, но и своего рода учебным полигоном. Здесь подростки, впервые могут ощутить, что такое оказаться в незнакомом месте, когда приходиться самостоятельно ориентироваться и изучать город. А скандинавская архитектура и исторического центра, нагнетает дополнительную атмосферу.