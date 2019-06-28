Будущие моряки совершили свой первый поход из Петербурга в Выборг

Владимир Корнилов, Старший механик
Воспитанники морских клубов "Адмиралтеец" и "Юнга" проходят на нашем судне практику. Дети должны посмотреть на реальную морскую жизнь, попробовать ее на вкус. За эти 5 дней, которые они пробыли на судне, они могут принять решение: а стоит ли идти дальше?
К сожалению, морская романтика и корабельные будни – вещи совершенно разные. Со стороны это выглядит красиво: паруса, скрип такелажа и бескрайнее море. Но на самом деле это тяжелый труд. Такой же, как и на большом судне, только добавляется еще управление парусами. Не каждому это понравится. Но юные матросы стараются, ведь первый поход это главная проверка себя, способ узнать готов ли ты к морю.
Андрей Эников, курсант
Я планирую связать жизнь с морем, поэтому я решил пойти на практику. Хотелось, так сказать, попробовать вкус воды забортной. Сложно было первый раз стоять ночную вахту с 4 утра до 8. Но сегодня ее опять стоял. И уже нормально. Нет ощущения, что уснешь и свалишься за борт. Это все не как обычная жизнь.
Жизнь на судне подчинена строгому распорядку. Например, кроме обязательной вахты есть обязанности по уборке на камбузе. Здесь нужно обязательно слушаться капитана и экипаж. Если честно, не каждый курсант "Юного балтийца" в обычной жизни обременен такими обязанностями.
Константин Розов, старший матрос
Когда у нас команда "парусный аврал", мы берем каски и идем наверх. Управляем шкотами, разными веревками, поднимаем паруса. В принципе, ничего сложного и нету. Просто это слаженность и… какая-то взаимовыручка, что ли.
На шхуне нет ничего игрушечного, никакой бутафории. Все совершенно настоящее, все предназначено для управления судном: электронные карты, радар, управление рулем... И даже деревянный штурвал на палубе – это работающая вещь. После реконструкции, Юный Балтиец своим оснащением вызывает зависть даже у опытных моряков с больших кораблей. Так что учится приходиться на самой актуальной технике.
Этот рейс один из самых коротких. Переход из Санкт-Петербурга в Выборг занимает всего пять дней. Ведь для большинства ребят это первый в жизни поход. Здесь закладываются самые важные первые впечатления, которые останутся у моряков на всю жизнь. И Выборг не только становиться частью первого морского приключения, но и своего рода учебным полигоном. Здесь подростки, впервые могут ощутить, что такое оказаться в незнакомом месте, когда приходиться самостоятельно ориентироваться и изучать город. А скандинавская архитектура и исторического центра, нагнетает дополнительную атмосферу.
Дарья Хребтова, психолог, руководитель практики
Многие ребята у нас уже довольно самостоятельные. А многие только-только делают первые шаги в этом направлении. На берегу чуть ли не отрываем от мамы с папой. Здесь они учатся самостоятельности. Учатся за собой убирать, за себя отвечать в первую очередь. Выборг для таких походов идеальное место. Здесь они ничего не знают. Мы их здесь за руку не водим. Мы даем им возможность почувствовать свободу, самостоятельность, научиться ориентироваться в городе. Приезжать сюда одно удовольствие.