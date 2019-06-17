Юных яхтсменов поддержал умеренный выборгский ветер

Порт "Йоханнес" в поселке Советском традиционно принимал участников второго этапа Всероссийской детской серии регат "Оптимисты Северной Столицы. Кубок Газпрома". За два соревновательных дня на старт в акватории Ключевой бухты вышли 79 воспитанников крупнейших парусных школ Санкт-Петербурга и Ленобласти. Интересным гонкам способствовала комфортная погода.

