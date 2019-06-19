Выборгские судостроители отремонтировали деревянную яхту

Нерядовое событие произошло на Выборгском судостроительном заводе. На днях здесь спустили на воду… деревянную яхт. Ее ремонт длился 7 лет.

Деревянную яхту "Ника" ВСЗ приобрел ее в ужасающем состоянии: яхта долгое время простояла брошенной на берегу. Тогда никто не думал, что ее ремонт займет 7 лет. В итоге на яхте заменено более 30% деревянных деталей и конструкций, поставлен новый двигатель, руль, заменена килевая балка, увеличили площадь парусов и длину грот-мачты. Судно даже стало более комфортабельным.

Ремонтировать "Нику" помогали едва ли не все сотрудники судостроительного. И это не удивительно. Восстанавливали ее для обучения молодых мореходов.

Леонид Сегаль, капитан яхты "Ника" Это не яхта. Это учебное парусное судно, которое будет работать с морским клубом "Юнги Выборга". Клуб создан при школе №37 из учеников 10-х классов. Обучение морскому делу у них началось с семидневного морского похода. А сегодня они помогали спускать судно на воду.

Судостроители гарантируют, что обновленная яхта сможет ходить по Балтийскому морю еще 20 лет.