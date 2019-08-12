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Сегодня, 11:17

XXVII фестиваль российского кино «Окно в Европу» завершился 8 августа 

Торжественная церемония закрытия кинофестиваля "Окно в Европу" по традиции состоялась во внутреннем дворе замка. Её вели президент кинофорума Армен Медведев, который по обыкновению, не скупился на шутки, и актриса театра и кино Дарья Румянцева... 
 

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