XXVII фестиваль российского кино «Окно в Европу» завершился 8 августа 

Торжественная церемония закрытия кинофестиваля "Окно в Европу" по традиции состоялась во внутреннем дворе замка. Её вели президент кинофорума Армен Медведев, который по обыкновению, не скупился на шутки, и актриса театра и кино Дарья Румянцева...

