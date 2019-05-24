XIV Выборгский полумарафон ограничит движение транспорта

26 мая XIV Выборгский полумарафон соберет сотни легкоатлетов и любителей здорового образа жизни.

Организаторами мероприятия выступают районная администрация совместно с физкультурно-спортивным центром "Фаворит" и Cоветом молодежи. Традиционно участникам предложат пройти три дистанции: 3,5 км для всех желающих; 10 км для спортсменов старше 14 лет; 21 км – для подготовленных участников старше 18 лет.

Выдача номеров начнётся в 8:30 утра на стадионе "Авангард". Старт полумарафона – в 11:00 от монумента Танк.

По маршруту забега с 11 до 13:30 будет ограничено движение транспорта. Полностью закроют проезд по улице Гагарина (от пересечения с пр. Победы до Одесского переулка), по Крепостному мосту, по набережной 30-го Гвардейского корпуса от Крепостного до Петровского моста; по ул. Советской – от ул. Выборгской до Морской набережной. Одна полоса движения и тротуар будут перекрыты на Приморском шоссе (от пересечения с Данилова до Гагарина) и на Данилова (от Морской набережной до Приморского шоссе). Будьте внимательны!