Всероссийский день поля в этом году пройдет в Пушкине

Особенность мероприятия в том, что передовые технологии возделывания, новейшие средства производства, сельскохозяйственная техника и современные сорта сельскохозяйственных культур демонстрируются здесь в естественных условиях, на специально подготовленных полях.
Экспозиция будет представлена разделами: "Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК", "Растениеводство", "Агрохимия", "Средства защиты растений" и др.
Демонстрационная часть выставки будет включать презентацию посевов сельскохозяйственных культур на опытных делянках и показ работы сельскохозяйственной техники.
Деловая программа затронет все основные направления развития агропромышленного комплекса.