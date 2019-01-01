Всероссийский день поля в этом году пройдет в Пушкине

Ежегодная выставка «Всероссийский день поля», организованная Минсельхозом России, пройдет с 10 по 12 июля в г. Пушкине. На уникальной выставочной площадке будут представлены современные достижения отечественного АПК и предусмотрена обширная деловая программа.

Особенность мероприятия в том, что передовые технологии возделывания, новейшие средства производства, сельскохозяйственная техника и современные сорта сельскохозяйственных культур демонстрируются здесь в естественных условиях, на специально подготовленных полях.

Экспозиция будет представлена разделами: "Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК", "Растениеводство", "Агрохимия", "Средства защиты растений" и др.

Демонстрационная часть выставки будет включать презентацию посевов сельскохозяйственных культур на опытных делянках и показ работы сельскохозяйственной техники.

Деловая программа затронет все основные направления развития агропромышленного комплекса.