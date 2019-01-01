Возможности льготного зубопротезирования стали шире

В Ленинградской области модернизирован формат соцподдержки по бесплатному зубопротезированию и ремонту зубных протезов.

Так, с 12 июля льготники в рамках выдаваемого сертификата смогут изготавливать зубные протезы из металлокерамики. Сертификат можно получить в течение полугода с дня его оформления, а использовать, как и ранее, - в течение двух лет с момента выдачи. Обратиться за его получением можно будет один раз в пять лет.

Номинал сертификата в текущем году приравнен к среднему доходу и составляет 31,7 тыс. рублей.

Для его получения необходимо обратиться в любой МФЦ, расположенный на территории Ленинградской области, независимо от места проживания, или оформить заявку в электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг.