  1. Главная
  2. Каналы
  3. Сюжеты
Сегодня, 10:37

Вопросов по мусорной реформе у жителей стало меньше

В Выборге продолжает работать приемная, где консультируют физических и юридических лиц по новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. В этот раз на вопросы отвечали специалисты областного единого информационно-расчетного центра... 
 

Метки мусорная реформа
Категории Лента Новостей Сюжеты