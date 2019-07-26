В Выборге продолжает работать приемная, где консультируют физических и юридических лиц по новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. В этот раз на вопросы отвечали специалисты областного единого информационно-расчетного центра...
Вопросов по мусорной реформе у жителей стало меньше
В Выборге продолжает работать приемная, где консультируют физических и юридических лиц по новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. В этот раз на вопросы отвечали специалисты областного единого информационно-расчетного центра...
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