Вопросы, связанные с "мусорной" реформой, можно задать на личном приеме

В связи с началом "мусорной" реформы в Выборге организован регулярный приём граждан по личным вопросам.

Он будет осуществляться в приемной губернатора Ленобласти на пр. Ленина, 2 по будням начиная с 8 июля.

Время работы приемной - с 10 до 17 часов (перерыв с 13:00 до 14:00).



Расписание приема специалистов:

8 июля – специалисты администрации Выборгского района;

9 июля - специалисты ЕИРЦ Ленобласти отвечают на вопросы по начислению платы за ТКО;

10 июля - специалисты регионального оператора: АО "Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области" по вопросам заключения договоров, организации сбора, обращения с ТУКО и др.;

11 и 12 июля – специалисты администрации Выборгского района.



Направить запрос в приемную можно также по телефону: 8-931-316-25-77.

Телефон горячей линии регионального оператора по обращению с ТКО: (812) 454-18-18.

Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области:

колл-центр: (812) 630-20-10 и номера территориального Управления в Выборге: (81378) 6-70-40; (81378) 6-70-42.