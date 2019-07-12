Тонет здание Гимназии в Выборге

Вода из ливневки заливает подвалы учебного корпуса Гимназии на Выборгской, 25. Это может стать фатальным событием для памятника архитектуры со столетней историей. Леноблводоканал ведет экстренные работы по расчистке канализации.

В ГУП "Леноблводоканал" сегодня обратился абонент с заявкой на отключение холодного водоснабжения. Причина - утечка воды в больших объемах на промышленном объекте на Морской набережной, 24. Вследствие несвоевременного обращения и большого объема вытекающей воды забилась канализационная магистраль. Вода начала едва не фонтаном бить из ближайшего канализационного колодца и затапливать расположенное рядом здание Гимназии.

Абонент отключён от водоснабжения до момента устранения аварии на своих сетях. Сейчас "Леноблводоканал" устраняет засор на канализационной линии.

Напомним, здание на Выборгской, 25 построено в 1903 по проекту Леандера Иконена для Финского совместного училища - начального общеобразовательного заведения, основанного в 1898 году. Архитектор стилизовал фасады под крепостное сооружение, поскольку постройка возведена на месте разобранных укреплений Рогатой крепости. Здание признано памятником архитектуры регионального значения. В послевоенное время здесь располагалась школа № 5. Потом станция юных техников, позднее преобразованная в Дом детского творчества. В 2015 году здание предано выборгской Гимназии.