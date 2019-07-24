Во дворе на Приморской сносят детскую площадку

Горка, качели и песочница между домами 22 и 22А на ул.Приморской были установлены еще году эдак в 1985. Они давно и безнадежно устарели. И вот сегодня отправились на свалку. Через неделю здесь появится новая детская площадка.

Дмитрий Вознесенский, житель двора Пробивали всем домом эту площадку с 14 года. И путем взаимодействия с депутатом Викторией Иваненко выбили нам детскую площадку. Обсудили вопрос с комитетом благоустройства, нам показали схему, какое оборудование и где будет установлено на площадке. С жителями мы это согласовали, все подписали, все довольны.

После сноса старых качелей площадку очистят, подровняют, установят ограждение и завезут новое игровое оборудование. Ожидается, что подрядчику оно поступит где-то через неделю. На площадке появятся балансирные и маятниковые качели, качалки на пружине, карусель, горка, песочница и три скамьи с урнами. К сожалению, площадка невелика, большой игровой комплекс здесь просто негде устанавливать.