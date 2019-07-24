Во дворе на Приморской сносят детскую площадку

Дмитрий Вознесенский, житель двора
Пробивали всем домом эту площадку с 14 года. И путем взаимодействия с депутатом Викторией Иваненко выбили нам детскую площадку. Обсудили вопрос с комитетом благоустройства, нам показали схему, какое оборудование и где будет установлено на площадке. С жителями мы это согласовали, все подписали, все довольны.
После сноса старых качелей площадку очистят, подровняют, установят ограждение и завезут новое игровое оборудование. Ожидается, что подрядчику оно поступит где-то через неделю. На площадке появятся балансирные и маятниковые качели, качалки на пружине, карусель, горка, песочница и три скамьи с урнами. К сожалению, площадка невелика, большой игровой комплекс здесь просто негде устанавливать.
Дмитрий Вознесенский, житель двора
Надеемся на дальнейшее развитие двора. Есть много еще нерешенных вопросов. Например, надо расширить автостоянку. Мы уже примерно видим, как это можно сделать. Но нужно будет обсудить со всеми жителями, собрать подписи и потом уже вместе с депутатом добиться решения нашего вопроса.