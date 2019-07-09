Во дворе на Гагарина активные жильцы посеяли траву

Инициативным жителям Выборга депутаты помогают благоустраивать дворы. В начале лета по просьбе выборжцев в десяти городских дворах появились новые тренажеры. Теперь очередь за озеленением территорий детских площадок.

На Гагарина 51-57 кипит работа. Здесь продолжается обустройство территорий и будущих газонов. О проблемах с парковкой машин едва ли не на детской площадке местные говорили давно. И вот решили взять дело в свои руки.

Сначала, при содействии своего депутата, добились установки новой детской площадки. Потом здесь появились новенькие уличные тренажеры. И вот теперь дошли руки и до озеленения.

Владимир Федуров, председатель совета дома №51, ул.Гагарина Сегодня РАСЭМ предоставил нам трактор, депутат наш - Александр Петров - завез землю. И вот трактор оказывает нам помощь, ровняет землю, чтобы потом мы могли своими силами посеять газон. И чтобы территория была зеленая, чтобы детям было хорошо заниматься на детской площадке.

Так исторически сложилось, что соседи по этому двору активно общаются между собой. И сообща регулярно добиваются от местных властей помощи в исполнении своих инициатив. Ведь с конкретными просьбами работать всегда легче.