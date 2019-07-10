Во дворах нашего города продолжается благоустройство

Дворы домов, где живут неравнодушные и активные люди, преображаются на глазах. Одним из таких можно назвать двор между многоэтажками № 51, 53, 55 и 57 на улице Гагарина. При поддержке депутата Александра Петрова, к которому обращались жители, здесь установлен современный детский городок в виде средневековой крепости и комплекс уличных тренажеров. Завезена плодородная земля для озеленения территории. Техникой помогло предприятие РАСЭМ. Один субботник уже прошел. На очереди – второй...