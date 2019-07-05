Внимание: мошенники "взялись" за замену электросчётчиков

Жители поселков Дятлово, Токарево и Селезнево Выборгского района массово обращаются в Петербургскую сбытовую компанию с жалобами на неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками АО "ПСК" и навязывают людям замену счетчиков электроэнергии. Мошенники настаивают на немедленной замене приборов учета с оплатой на месте, а в случае отказа грозят штрафами и санкциями. При этом новый счетчик предлагается по крайне завышенной цене.



Специалисты ПСК напоминают:

- Самый простой способ убедиться в том, что визитер - не мошенник, это, не открывая дверь, спросить у него номер счетчика электроэнергии, установленного в вашей квартире, и абонентский номер. Если это действительно представитель АО "ПСК", он назовет эти данные; у самозванцев такой информации нет и быть не может.

- Сотрудники АО "ПСК" не имеют права брать с клиентов деньги; установка счетчика производится только по предварительной заявке, после оплаты в кассе.

- Если вы получили предписание заменить счетчик от АО "ПСК", то можете заказать замену прибора в самой компании или поменять его самостоятельно. Однако для снятия пломбы и последующей ее установки на новый счетчик необходимо уведомить об этом АО "ПСК".



Если пришедший настаивает на немедленной замене прибора учета и требует оплатить эту услугу, незамедлительно звоните в полицию.