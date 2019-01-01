Внесены изменения в областной закон о комиссиях по делам несовершеннолетних

На очередном заседании Заксобрания Ленинградской области приняты изменения в областные законы "Об административных правонарушениях" и "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ленинградской области". Как сообщили нам в пресс-службе Законодательного собрания Ленинградской области, до сих пор ни федеральным законодательством, ни законодательством Ленобласти не была предусмотрена ответственность за неисполнение постановления или представления муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних.

Теперь в законе "Об административных правонарушениях" обозначены размеры штрафных санкций за неисполнение, или создание препятствий для исполнения, или нарушение срока исполнения постановления комиссии любого уровня. Это повлечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2 000 руб. до 5 000 рублей; на юридических лиц - от 5 000 рублей до 10 000 рублей".

Полномочием по составлению протоколов об административных правонарушениях данной категории закон наделил председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Ленинградской области и председателя муниципальной комиссии.