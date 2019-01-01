Виталий Петров пообщался с президентом России

Наш земляк - автогонщик Виталий Петров лично пообщался с президентом страны Владимиром Путиным и поделился впечатлениями об этой встрече на своей страничке ВКонтакте: "Невероятно рад встрече с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, которому смог лично рассказать, как наша команда smp_racing стала первой российской командой, которая поднялась на подиум в высшем классе LMP1 в легендарной гонке 24 часа Ле-Мана" и стала третьей в чемпионате FIA WEC. Спасибо Владимиру Владимировичу Путину и Александру Лукашенко за слова поддержки! Очень почётно и приятно! На фото также присутствуют знаменитые гонщики: Андрей Жигунов, пятикратный Чемпион России по ралли, и Владимир Васильев, неоднократный призер Кубка мира по ралли-рейдам, бронзовый призёр ралли Дакар".