Виталий Петров: "Выбрасывать животных - это варварство..." 

17 августа во многих странах мира отметят День бездомных животных. Эта дата призвана напомнить обществу о проблеме безответственного отношения некоторых людей к своим питомцам, бесконтрольного размножения брошенных собак и кошек на улицах и необходимости по мере возможности принимать участие в судьбе несчастных четвероногих. В Выборге приюты для собак и кошек переполнены. Благотворительные организации существуют только на энтузиазме их руководителей и волонтеров и финансовой помощи неравнодушных. Многие выборжцы поддерживают приюты по большей части материально. Другие, все взвесив и обдумав, дарят брошенному или рожденному на улице животному дом. А иногда сама судьба дарит шанс сделать доброе дело...