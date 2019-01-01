Виртуальный Павел I расскажет туристам о достопримечательностях в Гатчине

Гатчина представила новый туристский сервис, основанный на технологии дополненной реальности. Проект «Виртуальный экскурсовод» включен в дорожную карту города.

Новый сервис позволяет с помощью мобильного приложения пройти по маршруту исторического центра Гатчины и послушать экскурсию от лица одного из владельцев гатчинской резиденции – императора Павла Первого. Для этого был выполнен 3D-анимированный прототип императора. На экскурсионном маршруте "Гатчина — вчера и сегодня" установлено 12 табличек со справками и фотографиями исторических объектов. С помощью специального QR-кода можно скачать приложение. При наведении телефона на табличку, на экране появляется 3D-версия императора Павла Первого, который рассказывает о ближайших достопримечательностях.

После успешной апробации "Виртуального экскурсовода", администрация Гатчинского района планирует проработать проект "Умный музей" с использованием технологии дополненной реальности.

Напомним, решение о включении Гатчины в число пилотных городов, где реализуется проект "Умный город", принято Минстроем РФ в начале апреля. Цифровизация городского хозяйства Гатчины предполагает в ближайшие пять лет существенные преобразования в сфере ЖКХ, транспорта, благоустройства, туризма и управленческих решений.