Девятиклассники из десятой школы Выборга получили аттестаты

Свои первые государственные документы об образовании получили выпускники 9-х классов выборгских школ. Аттестаты о начальном среднем образовании в школе №10, например, в этом году вручены 91 ученику.

Отличникам аттестаты вручил лично руководитель байконурского филиала единой системы авиационно-космического поиска и спасения России Сергей Семченко. Кстати, 9 классов с отличием окончили трое школьников.

Вероника Колчина, выпускница 9А класса У меня такое волнение. Врыв эмоций такой, что хочется заплакать, и руки трясутся. Конечно, работы проделано много. И мама старалась, чтобы я хорошо закончила, и папа вложил свой труд. Волнующе еще и потому, что мы прощаемся с людьми, с которыми 9 лет проучились вместе.

Ребятам все желали хорошего старта в большую жизнь и достижения поставленных целей. А сами школьники говорят: "Сейчас самое приятное то, что все экзамены позади и можно на пару месяцев забыть об учебе".