Выходные в Ленинградской области: развлечения на любой вкус

29 июня в Ленинградской области пройдут мероприятия, посвящённые Дню молодёжи: в городе Кудрово состоятся сразу два молодёжных фестиваля – WOW и ЗОЖ-фест, в нескольких районах – спортивно-туристские слёты. В Гатчине – праздник ингерманландских финнов «Юханнус»; Подпорожский район отметит 92-летие со дня образования.

29 июня



Праздничные мероприятия "Мой край любимый!", посвященные 92-й годовщине со дня образования Подпорожского района и 63-й годовщине со дня образования г. Подпорожье.



В программе:

9.30-15.30 – персональная выставка работ Olgi D"olen (живопись) в Подпорожском краеведческом музее;



10.00 - массовый легкоатлетический пробег по центральным улицам города;



11.00-16.00 - выставка-ярмарка мастеров прикладного творчества "Подпорожский Арбат" (площадь у Подпорожского культурно-досугового комплекса");



12.00 – праздничное шествие "По улицам родным" с участием конкурса "Парад колясок" (городская площадь – ул.

Свирская – ул. Комсомольская – пр. Ленина – площадь у КДК);



13.00 – торжественное мероприятие "Мой край любимый!" с участием коллективов художественной

самодеятельности города и района (площадь у Подпорожского КДК);



15.00 – театрализованная игровая программа для самых маленьких (площадь у Подпорожского КДК);



20.00 – праздничная концертная программа на площади у КДК, в которой примут участие творческие коллективы города и приглашенные гости – Elvira T и Акула (Оксана Почепа).



12:00 – праздник ингерманландских финнов "Юханнус". На праздник приедут народные коллективы и представители народных общин со всей Ленинградской области. На Лялином лугу развернется яркое музыкальное действие, которое будет сопровождаться народными песнями и танцами ингерманландских народов. Рядом будут проводиться мастер-классы по изготовлению сувениров, традиционные народные игры и забавы. Можно будет сделать фото с героями эпоса "Калевала" и посетить выставку национальных предметов быта. Праздник завершится красивой традицией Юханнуса – плетением и запуском по реке венков из полевых цветов, а также большим костром и хороводом вокруг него. Вход свободный. От железнодорожной станции "Сиверская" (со стороны центра) до места проведения праздника будет организован бесплатный автобус. Время отправления от станции: 10:15, 11:15, 12:00. Обратно до станции: 18.00.

Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Сиверский, Лялин луг.



12.00 – ежегодный татаро-башкирский национальный праздник Сабантуй-2019.

Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Энколово.



12.00 – День дружбы и единения славян. В программе: традиционная праздничная торговля, изделия мастеров

народных промыслов из города Великий Новгород, аттракционы для детей и взрослых, рыцари клуба военно-исторической реконструкции "Смоленский полк", передвижная звонница Международного Центра колокольного

искусства, мастер-классы подростковых клубов "Пламя", "Радуга" и "Берёзка", концертная программа.

Ленинградская область, Тосненский район, посёлок Шапки, Нестеровское озеро.



12.00 – турнир по баскетболу, посвященный Дню молодежи.

Ленинградская область, город Тихвин, 1-й микрорайон, 3, спортивная площадка.



14.00 – торжественное мероприятие, посвященное Дню города Приморска.

Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск.



15.00 – ЗОЖ-фест. Поклонников активного образа жизни ждут сегвеи, спортивные батуты, бампербол, скейты, ролики, BMX-велосипеды. Также в программе мастер-классы и показательные выступления по воркауту, паркуру, трикингу.

Ленинградская область, город Кудрово, МЕГА-парк Дыбенко



15.00 – концерт скрипичной музыки с участием лауреатов международных конкурсов г. Санкт-Петербурга.

Ленинградская область, город Выборг, пр. Суворова, 4, библиотека А. Аалто, лекционный зал.



15.00 – концерт коллектива "Madmen crew" "Новое поколение" в рамках фестиваля "День молодежи Сосновый

Бронкс". Организатор фестиваля "Студия Горгона".

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Красных Фортов,14, ГКЦ "Арт-Карусель".



16.00 – молодежный фестиваль WOW. Первый молодежный фестиваль талантов организован по инициативе

Заневского поселения. На сцене выступят самые музыкальные и творческие ребята района, области и Санкт-

Петербурга. В финале фестиваля - концертная программа: группа "Отпетые Мошенники", клубная музыка под

открытым небом. Зажигательный сет подарит DJ Deadpool.

Ленинградская область, город Кудрово, МЕГА-парк Дыбенко.



16.00 – День молодёжи 2019. В программе: соревнования по стритболу, флорболу, экстремальным видам спорта,

физкультурно-оздоровительное мероприятие "Богатырский турнир", выставка спортивных автомобилей, граффити-фестиваль, работа интерактивных площадок, торговых рядов и аттракционов.

Ленинградская область, город Кириши, Парк для роллеров и скейтбордистов.



16.00 – чемпионат Ленинградской области по футболу среди мужских команд "Фаворит" (г. Выборг) – "Фосфорит" (г. Кингисепп)

Ленинградская область, город Выборг, ул. Физкультурная, 2, стадион "Авангард".



17.00 – рок-концерт "Волхов молод".

Ленинградская область, город Волхов, парк 40-летия ВЛКСМ.



29 - 30 июня

XI спортивно-туристский слет молодежи Ломоносовского района "За здоровый образ жизни", посвященный Дню молодежи и Году здорового образа жизни в Ленинградской области.

Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Систо-Палкино, Копорское сельское поселение, территория

базы отдыха "Чайка" филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция.



XXХI открытый спортивно-туристский слёт молодёжи Волосовского района.

В программе:

Содержание события (объем текста не более 500 знаков с пробелами): представление команд, творческий конкурс,

волейбол, КТМ, спортивное ориентирование, тур техника, туристические навыки, "Водный мяч", туристическая песня.

Ленинградская область, Волосовский район, деревня Коряча, Сабское сельское поселение.



XVI спортивно-туристский слет молодежи Сланцевского муниципального района, посвященный году ЗОЖ в

Ленинградской области. В программе слета - спортивное ориентирование, турэстафета, полоса препятствий, волейбол,

перетягивание каната, конкурсы "Культтурист", "ГОЖ – гитарный образ жизни", Мистер и Мисс слёта и другие.

Ленинградская область, Сланцевское городское поселение, правый берег реки Плюсса, 800 м севернее Пелешского

моста.



30 июня

10.00 – турнир по футболу среди дворовых команд, посвященный Дню молодёжи.

Ленинградская область, город Гатчина, ул.Рысева, 34 А, ФОК "Мариенбург".



10.00 – соревнования по настольному теннису, посвященные Дню молодёжи.

Ленинградская область, город Гатчина, ст. Спартак, пр. 25 Октября,10.



10.30 – день деревни Новолисино. В программе: турнир по мини-футболу, игровая программа для детей на детской

спортивной площадке, праздничный концерт с участием творческих коллективов Тосненского района.

Ленинградская область, Тосненский район, деревня Новолисино, ул. Заводская, 4, спортивная площадка.



11.00 – кукольное представление "Необыкновенный концерт".

Ленинградская область, город Кингисепп, пр. Карла Маркса, 40, Кингисеппский культурно-досуговый комплекс.



12.00 – турнир по волейболу, посвященный Дню молодежи.

Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, 37, спортивная площадка гимназии №2.