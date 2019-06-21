Выходные в Ленинградской области — 22 и 23 июня

22 июня во всех районах Ленинградской области пройдут торжественно-траурные мероприятия и акция "Свеча памяти", посвящённые 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В урочище Ганьково Волосовского района состоится открытие памятника защитникам Отечества, в Ломоносовском районе пройдет молодежный автопробег "1418 свечей — за каждый день войны".



22 июня

00:00 – VI молодежный автопробег "1418 свечей – за каждый день войны", посвященный Дню памяти и скорби.

Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицкое шоссе, 8-й км, памятник "Атака" (старт автопробега 21 июня в 22.40).



04:00 – митинг, посвященный Дню памяти и скорби.

В программе мероприятия: символический орудийный выстрел, возложение цветов и венков к памятнику "Героям Ладоги", спуск на воду памятного венка.

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Дорога Жизни, музей "Дорога Жизни".



04:00 – "Школьный вальс" – районная молодёжная акция, посвященная 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Ленинградская область, город Волосово, пр. Вингиссара, 62, площадь у фонтана.



09:00 – морской фестиваль крейсерских яхт "Паруса Выборга — 2019".

Ленинградская область, Выборг, Цветущий мыс, 1, яхт-клуб "Фаворит".



10:00 – торжественно-траурные мероприятия, посвящённые 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В программе: возложение венков и цветов к мемориалу "Звезда Славы" на площади Свободы и стеле, шествие колонны от площади Свободы до братского кладбища.

Ленинградская область, город Тихвин, площадь Свободы.



11:00 – торжественно-траурный митинг "Над памятью время не властно…". В программе: церемония перезахоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, торжественно-траурный митинг.

Ленинградская область, город Тихвин, квартал Николина Гора, братское кладбище.



11:00 – патриотическая акция "Мы против войны", посвященная Дню памяти и скорби.

Ленинградская область, город Всеволожск, 10 км Дороги Жизни, братское воинское Румболовское захоронение.



11:00 – митинг, посвященный Дню памяти и скорби.

Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород, братское захоронение.



11:00 – траурный митинг "Нет безымянных солдат!"

Ленинградская область, город Бокситогорск, братское захоронение.



11:00 – торжественно-траурный митинг, посвященный Дню памяти и скорби, 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Ленинградская область, город Кириши, мемориал "Памяти павших".



12:00 – открытие памятника защитникам Отечества, павшим в августе 1941 года в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на Волосовской земле. Также поисковым отрядом "Авангард" будет представлена выставка военной археологии.

Ленинградская область, Волосовский район, Сабское поселение, урочище Ганьково (координаты – 59.175456, 29.208587).



12:00 – торжественно-траурные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.

Ленинградская область, город Луга, мемориал "Павшим героям".



12:00 – Всероссийская военно-патриотическая акция "Горсть памяти".

В рамках акции "Горсть памяти" с территории городов воинской славы будут взяты горсти земли, они будут помещены в специальные контейнеры – "солдатские кисеты". Затем с воинскими почестями их передадут для установки на территории вокруг Главного храма Вооруженных сил России, строящегося в парке "Патриот" в Подмосковье.

Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Солодухина, воинский мемориал.

Ленинградская область, город Луга, мемориал "Павшим героям".



12:00 – митинг, посвященный Дню памяти и скорби и 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, площадь у часовни Николая Чудотворца.



12:00 – торжественно-траурный митинг, посвященный Дню памяти и скорби.

Ленинградская область, город Кингисепп, мемориал "Роща пятисот", у памятника "Слава".



14:00 – торжественно-траурный митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Захоронение останков воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

Ленинградская область, Кингисеппский район, Пустомержское сельское поселение, деревня Мануйлово, Братское захоронение.



14:00 – проектный семинар и общественное обсуждение разработанных проектов восстановления и благоустройства городских пространств города: Приоратского парка в окрестностях Чёрного и Глухого озёр, набережной реки Колпанской, бульвара Аавиаторов, сквера у реки Колпанской, парка Пильня (Мариенбург).

Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, 28А, Фонд поддержки малого бизнеса.



16:00 – чемпионат Ленинградской области по футболу среди мужских команд. "Кировец" (Тихвин) – "Юность" (Кингисепп).

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, 1, стадион спорткомплекса.



18:00 – торжественно-траурный митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Акция "Свеча памяти". Вечер-концерт "День, пропитанный болью".

Ленинградская область, город Луга, площадь Мира.



20:00 – Всероссийская акция "Свеча памяти" в рамках мероприятий Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Ленинградская область, Выборг, мемориал "Южное кладбище".



20:00 – акция "Свеча памяти", посвященная Дню памяти и скорби –78-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Ленинградская область, город Кириши, мемориал "Памяти павших".



22 — 23 июня



Первенство города Выборга по парусному спорту.

Ленинградская область, Выборг, Цветущий мыс, 1, яхт-клуб "Фаворит".



Военно-историческая реконструкция, посвященная началу Великой Отечественной войны "На дальних подступах к Ленинграду".

Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, деревня Яльгелево.



23 июня



11:00 – праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине полного освобождения рабочего поселка Подпорожье и Подпорожского района от вражеской оккупации. Планируется участие губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

В программе: открытие памятной доски воинам 1078 стрелкового полка 314 стрелковой дивизии на здании "Подпорожская СОШ № 1 имени А. С. Пушкина", торжественное открытие бюстов Героям Советского Союза (Аллея Героев), концертная программа с участием группы "Рандеву".

Ленинградская область, город Подпорожье, пр. Ленина, 2.



11:00 – кукольный спектакль "Баобаб гиппопотама".

Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 40, культурно-досуговый комплекс.



12:00 – районный фестиваль военно-патриотической песни "Песня в солдатской шинели".

Ленинградская область, Всеволожский район, 32 км Приозерского шоссе, мемориал "Лемболовская твердыня".



12:00 – областной праздник "Свирская Победа", посвящённый 75-летию начала Свирско-Петрозаводской операции. Планируется участие губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

В программе:

12:00 – интерактивные экспозиции "Быт солдат РККА", "Оружие Победы" и "Военно-полевой пункт связи",

14:30 – реконструкция боя красноармейцев с финскими частями после переправы через реку Свирь. В бою примут участие около 100 реконструкторов из различных военно-патриотических организаций из СЗФО (в том числе Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Республики Карелия), которые воссоздадут ход сражения, используя полноразмерные образцы исторической военной техники (танки, бронетранспортеры), артиллерийского и минометного оружия (пушки, зенитки и др.) периода Великой Отечественной войны. Реконструируемая сцена боя сопровождается пиротехнической постановкой.

Ленинградская область, город Лодейное Поле, мемориальный парк "Свирская Победа".