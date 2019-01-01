17 и 18 августа в Ленинградской области отметят "День первой столицы Руси – Старой Ладоги", Выборг и Выборгский район празднуют день рождения, в Гатчине состоится летний фестиваль дворовых и национальных видов спорта и легкоатлетический пробег "Длинные аллеи", Волосово примет фестиваль молодежи и студентов "Ленинградский пикник", в Приозерске на военно-историческом фестивале "Карельские рубежи" покажут масштабную реконструкцию.

17 августа



10.00 – День Выборга и Выборгского района.

Программа праздничных мероприятий:

Красная площадь – городок аттракционов "Мир фантазий";



Библиотека А. Аалто

12.00 – "Территория молодежи": тир "Страйк-бол", зона настольных и уличных игр, игровые станции "Серфинг", "Сумо", "Мега-дженга".

14.00 – молодёжный фестиваль "Живой диалог": работа площадок "Город вакансий", "Личная эффективность" и конкурс стрит-арта.



Детская библиотека

13.00 – "Волшебная страна Эльфов" – концерт юных исполнителей детской эстрадной песни города Выборга.

17.00 – "Киношлягеры Андрея Петрова": любимые песни и романсы из кинофильмов "Служебный роман", "Я шагаю по Москве", "Человек-амфибия", "Жестокий романс" исполнят дважды лауреат театральной премии "Золотая маска" Манана Гогитидзе (меццо-сопрано), финалистка телепроекта "Главная сцена" Анна Малышева (сопрано), лауреаты всероссийских конкурсов Дмитрий Ковзель (баритон, клавиши), Александр Богачев (клавиши), Дмитрий Семенищев (контрабас) и Петр Михеев (ударные).



Площадь Выборгских полков

15.00 – "Выборгский бал": романтичные вальсы и игривые польки, показательные выступления и мастер-классы от Выборгского бального общества.



Парк им. Ленина

10.00 – "Ярмарка мастеров": авторские hand-made работы и дизайнерские вещи, украшения и аксессуары, гончарные мастер-классы, роспись по дереву и керамике.

10.00 – "Вкусный фестиваль": фирменные блюда кафе и ресторанов, выборгские бургеры и крендели, "дымящиеся" коктейли и освежающие напитки.

14.00 – творческий проект "Пульс города": музыкальные группы Выборга "Танцуй!", "Полынь", "Samantha", "Colymbo", гости из Санкт-Петербурга "NIMEA", "АСТЕРА".



Сквер на ул. Прогонной

12.30 – интерактивная экспозиция "Веберхавн": шуточные состязания, мастер-классы по руническому письму и сургучной печати, средневековому танцу, средневековая кухня, исторические реплики средневековых предметов обихода, утвари, оружия, быта и ремесел.



Рыночная площадь

18.30 – шоу-оркестр "BIT JUICE", барабанное шоу "DRUM TIME";

19.00 – выступление группы "Сурганова и оркестр";

20.00 – выступление "PLC";

21.00 – выступление Миши Романовой;

21.30 – хедлайнер концертной программы – Макс Барских.

22.30 – праздничный фейерверк.

Ленинградская область, Выборг.



10.45 – летний фестиваль дворовых и национальных видов спорта.

Участие принимают молодежные команды из районов Ленинградской области. Региональный финал определит команды-победители в баскетболе 3х3, легкой атлетике, мини-футболе, отжимании, подтягивании, перетягивании каната, городках.



В рамках фестиваля состоится межконфессиональный, межнациональный турнир по мини-футболу с участием команд епархий Русской православной церкви, Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии, религиозного объединения буддистов Дацан Гунзэчойнэй Санкт-Петербурга и межнациональной команды.



На фестивале выступят творческие коллективы национально-культурных объединений Ленинградской области, будут развернуты национальные подворья.

Ленинградская область, город Гатчина, пр. 25 Октября, 8, стадион "Спартак".



11.00 – кубок Ломоносовского района по выездке "Костюмированный КЮР", посвященный Году здорового образа жизни в Ленинградской области.

Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Новополье, конно-спортивный клуб "Новополье".



11.00 – открытый турнир по пляжному волейболу.

Соревнования среди мужских, женских и смешанных команд.

Ленинградская область, город Подпорожье, пр. Ленина, д. 2.



12.00 – областное праздничное мероприятие "Яблочный спас".

Театрально-концертная программа, "Сойкинская ярмарка": яблоки, мед, варенье, грибы, овощи.

Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Вистино, ул. Ижорская, д. 6, концертная площадка у культурно-досугового центра.



12.00 – областной праздник "День первой столицы Руси – Старой Ладоги".

Праздник посвящён основанию Российского государства, которое исторически произошло в Ладоге – первой ставке князя Рюрика.

В программе праздника: театрализованный пролог, выступление творческих коллективов Волховского района, молодежный on-line квест "Моя Ладога", викторины, дискотека.

Ленинградская область, Волховский район, село Старая Ладога, памятник князьям Рюрику и Олегу.



12.00 – фестиваль молодежи и студентов "Ленинградский пикник".

Большой open-air, красивая музыка, вкусная еда, творческие мастерские, грандиозное представление мюзикл на главной сцене, пляжный волейбол, конкурс костюмов в стиле рок-н-рол, квест "Линия жизни", краски холли.

Ленинградская область, город Волосово, пр. Вингиссара, 62, досуговый центр "Родник".



13.00 – фестиваль "Захожские гулянья".

Выступление творческих коллективов, игры, выставка Захожского кружева, работа аттракционов и торговых рядов.

Ленинградская область, Киришский район, деревня Мотохово.



13.00 – открытие выставки художника Филипа Тышковского.

Ленинградская область, город Тихвин, 4-й микрорайон,39, библиотека-социокультурный центр "Тэффи".



13.00 – XVI Богатырские игры Ленинградской области.

В программе: выполнение упражнений по программе силового экстрима: поднимание бревен, переворачивание покрышек, перенос бетонных поребриков, тяга автомобиля.

Ленинградская область, город Приозерск, ул. Калинина, 11, центральная площадь.



14.00 – праздник "Живи и здравствуй, наш поселок!", посвященный 70-летию поселка Красава.

В программе: мастер-классы декоративно-прикладного творчества, фотозона, торговая ярмарка, веселые старты, праздничный концерт "Всем сердцем с тобой, поселок родной".

Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Красава, ул. Комсомольская, 18, Дом культуры.



15.00 – сольный концерт пианиста Александра Пуляева.

В программе: произведения классиков Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шопена.

Ленинградская область, Гатчинский район, село Рождествено, улица Музейная, д. 1, музей-усадьба "Рождествено".