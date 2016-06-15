Выходные в Ленинградской области — 15 и 16 июня

15 июня
11:00 — культурный форум в Ивангородской крепости.
В программе: проведение круглого стола "Певческие праздники в Принаровье: история, традиции", выступление хоровых коллективов из Нарвы и Ивангорода, а также ансамблей Симфонического оркестра Ленинградской области.
Программа:
11:00 – знакомство с фотовыставкой "Нарва-Ивангород. Из истории предпринимательства".
12:00 – пленарное заседание.
15:00 – выступление детских музыкальных коллективов Ивангорода (Россия) и Нарвы (Эстония), и солистов Государственного симфонического оркестра Ленинградской области "Таврический".
Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород, Ивангородская крепость, Малый Пороховой амбар.
11:00 — первенство Гатчинского района по конному спорту: конкур на открытом грунте II этап.
Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Большое Рейзино, д. 1А, поле конефермы КСК "Всадник".
11:00 — соревнование по городошному спорту в рамках XVI комплексной сельской спартакиады Тихвинского района.
Ленинградская область, Тихвинский район, посёлок Цвылёво, 2, Цвылёвский культурно-спортивный комплекс.
11:00 — муниципальные соревнования по настольному теннису, посвященные Дню молодежи.
Ленинградская область, город Тихвин, 1-й микрорайон, 35, Дом физкультуры.
12:00 – мероприятие, посвященное празднованию 75-й годовщины освобождения Выборга.
В программе: исторические выставочные экспозиции, фото-зоны, военно-историческая реконструкция боев Выборгской наступательной операции 1944 года.
Ленинградская область, Выборг, Рыночная площадь, парк Ленина, зона от Рыночной площади до Рыбного переулка.
12:30 — областной вепсский праздник "Древо жизни – 2019".
В этом году самобытный праздник, а проводится он уже более 30 лет, носит название "Три ручья одной реки" ("Koume ojad ühten jogen"), символизирущее единый вепсский народ, который, как притоки у реки, делится на южных, средних (оятских) и северных вепсов.
В программе ежегодного праздника: выступления фольклорных коллективов из Ленинградской и Вологодской областей, Республики Карелия и коллективов коренных малочисленных народов, ярмарка народных промыслов, вепсские подворья, оригинальные сувениры, традиционная вепсская кухня, выставки декоративно-прикладного творчества. Также на празднике состоится награждение победителей конкурса панно Minun kanzan pajod — "Мои родные напевы". Будет представлена выставка декоративно-прикладного творчества Kehker nitiine käveleb — "Ходит ниточка по кругу".
Ленинградская область, Подпорожский район, село Винницы, Центральная площадь.
13:00 — областной праздник вепсской культуры "Вепсский родник".
В программе: театрализованное представление и концерт с участием творческих коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, конкурсы, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, дегустация блюд вепсской кухни, игры, хороводы, конкурсно-игровая программа "Молодецкие забавы".
Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Шугозеро, стадион.
15:00 — концерт Святослава Трешина (вокал) и Владислава Бритвина (фортепиано).
В программе – классические произведения, арии и романсы.
Ленинградская область, Гатчинский район, село Рождествено, ул. Музейная, 1, музей-усадьба Рождествено.
15:00 — встреча-беседа с фотографом Олегом Тиуновым в рамках выставки "Русь. Восток. Запад".
Ленинградская область, город Гатчина, пр. 25 Октября, 18, Музей города Гатчины.
15 — 16 июня
Военно-историческая реконструкция "На гребне Карельского вала". В программе: открытие памятного знака, выставки, экскурсия, военно-полевой концерт, показ исторической техники, презентация книги "Крушение последней надежды", военно-историческая реконструкция.
Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское поселение, 5-й км. шоссе Рощино-Цвелодубово.
16 июня
09:00 — ХI спартакиада Волосовского района по пляжному волейболу.
К участию в соревнованиях допускаются команды поселений Волосовского района. Возраст участников – 16 лет и старше.
Ленинградская область, город Волосово, парк "Велес".
10:00 — Троицкие гуляния с хороводами, играми, призами "День Святой Троицы".
В программе: божественная литургия, мастер-классы от ремесленников, выступление казачьего ансамбля "Атаман" имени А. Н. Красноперца,
Ленинградская область, Ломоносовский район, посёлок Лебяжье, ул. Лоцманская, д. 36, территория у Храма святителя Николая Чудотворца.
11:00 — фестиваль "Троицкая ярмарка".
В программе: мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, выставка картин "Святые места земли Ленинградской" объединения художников "Этновзгляд" областного Дома дружбы (конференц-зал комплекса "Старая Слобода"), концертная программа с участием творческих коллективов Ленинградской области.
Ленинградская область, Лодейнопольский район, деревня Старая Слобода, у стен Свято-Троицкого Александро-Свирского монастыря.
12:.00 — Всероссийские соревнования "Кубок Карельского перешейка — 2019".
Ленинградская область, Выборгский район, Каменногорское поселение, посёлок Пруды.
14:00 — первенство Ленинградской области по футболу среди команд юношей до 15 и до 17 лет. "Кировец" (Тихвин) – "Русич" (Подпорожье).
Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, 1, стадион спорткомплекса.
15:00 — Троицкое гуляние в Гатчине.
Выступление фольклорных ансамблей.
Ленинградская область, город Гатчина, пр. 25-го Октября, Гатчинский Дом культуры.