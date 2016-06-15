Выходные в Ленинградской области — 15 и 16 июня

15 и 16 июня в Ленинградской области в Винницах пройдёт ежегодный областной вепсский праздник «Древо жизни – 2019», в Выборге состоятся мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины освобождения города, в Ивангородской крепости – культурный форум.

15 июня

11:00 — культурный форум в Ивангородской крепости.

В программе: проведение круглого стола "Певческие праздники в Принаровье: история, традиции", выступление хоровых коллективов из Нарвы и Ивангорода, а также ансамблей Симфонического оркестра Ленинградской области.

Программа:

11:00 – знакомство с фотовыставкой "Нарва-Ивангород. Из истории предпринимательства".

12:00 – пленарное заседание.

15:00 – выступление детских музыкальных коллективов Ивангорода (Россия) и Нарвы (Эстония), и солистов Государственного симфонического оркестра Ленинградской области "Таврический".

Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород, Ивангородская крепость, Малый Пороховой амбар.

11:00 — первенство Гатчинского района по конному спорту: конкур на открытом грунте II этап.

Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Большое Рейзино, д. 1А, поле конефермы КСК "Всадник".

11:00 — соревнование по городошному спорту в рамках XVI комплексной сельской спартакиады Тихвинского района.

Ленинградская область, Тихвинский район, посёлок Цвылёво, 2, Цвылёвский культурно-спортивный комплекс.

11:00 — муниципальные соревнования по настольному теннису, посвященные Дню молодежи.

Ленинградская область, город Тихвин, 1-й микрорайон, 35, Дом физкультуры.

12:00 – мероприятие, посвященное празднованию 75-й годовщины освобождения Выборга.

В программе: исторические выставочные экспозиции, фото-зоны, военно-историческая реконструкция боев Выборгской наступательной операции 1944 года.

Ленинградская область, Выборг, Рыночная площадь, парк Ленина, зона от Рыночной площади до Рыбного переулка.

12:30 — областной вепсский праздник "Древо жизни – 2019".

В этом году самобытный праздник, а проводится он уже более 30 лет, носит название "Три ручья одной реки" ("Koume ojad ühten jogen"), символизирущее единый вепсский народ, который, как притоки у реки, делится на южных, средних (оятских) и северных вепсов.

В программе ежегодного праздника: выступления фольклорных коллективов из Ленинградской и Вологодской областей, Республики Карелия и коллективов коренных малочисленных народов, ярмарка народных промыслов, вепсские подворья, оригинальные сувениры, традиционная вепсская кухня, выставки декоративно-прикладного творчества. Также на празднике состоится награждение победителей конкурса панно Minun kanzan pajod — "Мои родные напевы". Будет представлена выставка декоративно-прикладного творчества Kehker nitiine käveleb — "Ходит ниточка по кругу".

Ленинградская область, Подпорожский район, село Винницы, Центральная площадь.

13:00 — областной праздник вепсской культуры "Вепсский родник".

В программе: театрализованное представление и концерт с участием творческих коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, конкурсы, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, дегустация блюд вепсской кухни, игры, хороводы, конкурсно-игровая программа "Молодецкие забавы".

Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Шугозеро, стадион.

15:00 — концерт Святослава Трешина (вокал) и Владислава Бритвина (фортепиано).

В программе – классические произведения, арии и романсы.

Ленинградская область, Гатчинский район, село Рождествено, ул. Музейная, 1, музей-усадьба Рождествено.

15:00 — встреча-беседа с фотографом Олегом Тиуновым в рамках выставки "Русь. Восток. Запад".

Ленинградская область, город Гатчина, пр. 25 Октября, 18, Музей города Гатчины.

15 — 16 июня

Военно-историческая реконструкция "На гребне Карельского вала". В программе: открытие памятного знака, выставки, экскурсия, военно-полевой концерт, показ исторической техники, презентация книги "Крушение последней надежды", военно-историческая реконструкция.

Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское поселение, 5-й км. шоссе Рощино-Цвелодубово.

16 июня

09:00 — ХI спартакиада Волосовского района по пляжному волейболу.

К участию в соревнованиях допускаются команды поселений Волосовского района. Возраст участников – 16 лет и старше.

Ленинградская область, город Волосово, парк "Велес".

10:00 — Троицкие гуляния с хороводами, играми, призами "День Святой Троицы".

В программе: божественная литургия, мастер-классы от ремесленников, выступление казачьего ансамбля "Атаман" имени А. Н. Красноперца,

Ленинградская область, Ломоносовский район, посёлок Лебяжье, ул. Лоцманская, д. 36, территория у Храма святителя Николая Чудотворца.

11:00 — фестиваль "Троицкая ярмарка".

В программе: мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, выставка картин "Святые места земли Ленинградской" объединения художников "Этновзгляд" областного Дома дружбы (конференц-зал комплекса "Старая Слобода"), концертная программа с участием творческих коллективов Ленинградской области.

Ленинградская область, Лодейнопольский район, деревня Старая Слобода, у стен Свято-Троицкого Александро-Свирского монастыря.

12:.00 — Всероссийские соревнования "Кубок Карельского перешейка — 2019".

Ленинградская область, Выборгский район, Каменногорское поселение, посёлок Пруды.

14:00 — первенство Ленинградской области по футболу среди команд юношей до 15 и до 17 лет. "Кировец" (Тихвин) – "Русич" (Подпорожье).

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, 1, стадион спорткомплекса.

15:00 — Троицкое гуляние в Гатчине.

Выступление фольклорных ансамблей.

Ленинградская область, город Гатчина, пр. 25-го Октября, Гатчинский Дом культуры.