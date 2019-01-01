Выходные в Ленинградской области — 13 и 14 июля

13 и 14 июля в Ленинградской области состоятся праздничные и спортивные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности; пройдёт областной туристский фестиваль «Путешествие с любовью»; в Гатчине определятся победители международного турнира по бадминтону «Белые ночи», в Сосновом Бору прозвучит фестиваль старинной музыки SUMMERFEST, в Киришах состоится финал чемпионата Первенства Европы по водному поло.

13 июля



08.45 — парковый забег Parkrun Гатчина.

Ленинградская область, город Гатчина, Приоратский парк.



09.00 — IX ежегодный областной праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности.

В программе: концертная программа с участием Владимира Дяденистова, фолк-группы "Трын-Трава" и других творческих коллективов, мастер-классы по плетению из бересты, вышивке, кузнечному творчеству, спуск через реку Воронежка, народные игры и состязания.

Ленинградская область, Волховский район, деревня Самушкино.



11.00 — историческая реконструкция и празднование 779-й годовщины победы в Александро-Невской битве. Праздник проводится на месте стояния князя Александра с дружиной перед битвой со шведами в 1240 году. Историческая реконструкция битвы XIII века с участием военно-исторических клубов, показательные бои на мечах, топорах и копьях, концертная программа, ярмарка ремесел, торговые ряды. Предусмотрена доставка гостей автобусами: из Никольского – от Домакультуры Никольский (Советский пр., д. 166 а), из Ульяновки – от Привокзальной площади (остановка автобуса).

Ленинградская область, Тосненский район, правый берег реки Тосны, между Ульяновкой и Никольским.



11.00 — областной туристский фестиваль "Путешествие с любовью", посвященный Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.

На празднике гости познакомятся с традициями проведения русских свадеб и со свадебными обрядами коренных малочисленных народов Ленинградской области.

Ленинградская область, Волховский район, село Старая Ладога.



12.00 — День поселения Усть-Луга.

Поздравления, концерт любительских объединений, детские аттракционы, выездная торговля, "традиционная" уха, катание на лошадях, эстрадно-интерактивная программа для детей и взрослых

Ленинградская область, Кингисеппский район, поселок Усть-Луга, квартал Ленрыба, д. 7.



12.00 — турнир по баскетболу, посвященный Дню города Тихвина.

Ленинградская область, город Тихвин, 1-й микрорайон, д. 3, спортивная площадка и 5-й микрорайон, д. 37, спортивная площадка гимназии №2.



13.00 — открытие выставки картин Натальи Бойцевой "Красота в обычном".

Ленинградская область, город Тихвин, 4-й микрорайон, д. 39, библиотека-социокультурный центр "Тэффи".



13.00 — встреча с авторами работ выставки берлинских художников Марии и Наталии Печатниковых "Пабалтис".

Анимационный фильм и серия акварелей, в которых авторы совершают ностальгическое путешествие в детство. Выставка созвучна роману Владимира Набокова "Другие берега".

Ленинградская область, Гатчинский район, село Рождествено, ул. Музейная, д. 1, музей-усадьба "Рождествено".

15.00 — сольный концерт студента Петрозаводского музыкального колледжа имени К. Э. Раутио Руслана Борисова (флейта).

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д. 13, концертный зал Дома-музея Н. А. Римского-Корсакова.



16.00 — чемпионат Ленинградской области по футболу.

Матч между "Фаворит" ( Выборг) и "ФК ВМР" (Всеволожск).

Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, д. 2, стадион "Авангард".



17.00 — народное гулянье "День семьи, любви и верности".

Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Цвылево, д. 2, территория культурно-спортивного комплекса.



13 — 14 июля



Молодежный туристский слет Всеволожского района.

Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Коккорево.



14 июля



10.00 — финал Международных взрослых соревнований по бадминтону "Белые ночи".

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 14а, физкультурно-оздоровительный комплекс "Арена".



12.00 — праздник ижорской культуры "Гостеприимный этот край".

В программе: театрализованный зачин "Живой родник ижорского языка", церемония открытия закладного камня мастерской ижорского ремесла "Гончарная мастерская "Сойка", выступление творческих коллективов коренных народов, ремесленные ряды, лавка финно-угорских этнокостюмов, выставка-продажа изделий ижорских мастеров декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по работе за гончарным кругом, и на кузнице, дегустация ижорской рыбацкой ухи "Кагракару" —традиционный народный театр для детей.

Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Ручьи, парк Ижорского музея.



12.00 — XIII фестиваль старинной музыки, танца и ролевого фольклора SUMMERFEST.

На Ратушной площади в течение всего дня будут выступать фолк-группы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, проходить мастер-классы по фехтованию и каллиграфии, фото-зона в стиле фэнтэзи, интерактивные площадки, посвящённые старинным ремёслам. Вход свободный.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 1, территория детского игрового комплекса "Андерсенград".



13.00 — Первенство Европы по водному поло среди девушек до 15 лет.

Игра за 3-4 места и финал соревнований. Планируется участие Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Ленинградская область, город Кириши, ул. Строителей, д. 5А, центр водного спорта "КИНЕФ".



17.00 – музыкальная программа "Танцуем под духовой".

Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, парк "Эрувиль Сен-Клер", фестивальная площадка.