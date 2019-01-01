Выходные в Ленинградской области

10 и 11 августа в Ленинградской области пройдут массовые спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника, в Рощино состоится турнир по детскому дворовому футболу, Ивангород примет военно-исторический фестиваль «Ивангородский рубеж», в Кингисепп на международный мотофестиваль «Колесо фортуны» съедутся байкеры России и стран ближнего зарубежья.

10 августа



9.30 — Кубок губернатора Ленинградской области по автомобильному спорту "Ралли — Выборг". Ленинградская область, Выборг, Рыночная площадь.



10.00 — Всероссийские массовые соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч", посвященные Дню физкультурника (региональный этап).

Ленинградская область, город Всеволожск, ул. Приютинская, д. 13.



10.00 — Всероссийский фестиваль дворового футбола 6х6 (региональный этап).

Ленинградская область, Выборгский район, поселок Рощино, ул. Советская, д. 20, стадион "Рощино-Арена".



11.00 — областной спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника.

В программе: парад участников, соревнования в комбинированной эстафете, волейболе, мини-футболе, стритболе, дартсе, стрельбе из пневматического оружия, конкурс "Папа, мама, я – спортивная семья". Состоятся награждение лучших спортсменов, тренеров и работников физической культуры и спорта, показательные выступления спортсменов. Спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника, пройдут в каждом муниципальном районе Ленинградской области.

Ленинградская область, город Гатчина, пр. 25 Октября, д. 10, стадион "Спартак".



11.00 — праздничные мероприятия, посвящённые Дню рождения города Луги.

В программе: открытие памятника А. С. Пушкину, концерт творческих коллективов, развлекательная программа для детей, спортивно-игровая площадка, костюмированный "Дог-парад", районный фестиваль "Город цветов", фестиваль шляп "Летняя рапсодия", праздничный фейерверк.

Ленинградская область, город Луга.



12.00 — общегородской праздник, посвященный Дню строителя.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, площадь Победы.



12.00 — фестиваль пляжных видов спорта.

Спортивное соревнование по волейболу, футболу, теннису, петанк и фрисби.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, пляж района Липово.



14.00 — военно-исторический фестиваль "Ивангородский рубеж".

Праздничная атмосфера рыцарских боев на западном рубеже России. В стенах памятника русского оборонительного зодчества XV – XVI веков развернется пеший массовый бой. На фестивале будут работать ярмарка ремесел, детские площадки.

Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород, Кингисеппское шоссе, д. 61.



15.00 — праздничные мероприятия, посвященные Дню поселка Рощино — 460 лет.

Ленинградская область, Выборгский район, поселок Рощино, ул. Советская, д. 35, площадь у Дома культуры.



17.00 — праздничное мероприятие, посвященное Дню города Никольское.

Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское, Дом культуры.



17.00 — районный музыкальный фестиваль "Свирьстройская волна", посвящённый Дню Ленинградской области.

Ленинградская область, Лодейнопольский район, поселок Свирьстрой, площадь у Дома культуры.



10 — 11 августа

Международный мотофестиваль "Колесо фортуны".

В фестивале принимают участие байкеры из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Германии. На протяжении всего фестиваля работают выставка мотоциклов, точки питания, продажи сувенирной продукции и байкерской атрибутики, палаточный городок, мотопарад, концерт, конкурсные и интерактивные программы.

Ленинградская область, город Кингисепп, парк культуры и отдыха "Романовка".



11 августа

14.00 — концерт "Киношлягеры Андрея Петрова".

В программе концерта в исполнении звезд петербургской эстрады совместно с симфоническим оркестром Ленинградской области "Таврический" прозвучат песни и романсы из кинофильмов "Служебный роман", "Я шагаю по Москве", "Человек-амфибия", "Жестокий романс" и другие, написанные народным артистом СССР, композитором Андреем Петровым.

Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Октябрьская.