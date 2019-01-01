Выходные в Ленинградской области

10 августа
9.30 — Кубок губернатора Ленинградской области по автомобильному спорту "Ралли — Выборг". Ленинградская область, Выборг, Рыночная площадь.
10.00 — Всероссийские массовые соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч", посвященные Дню физкультурника (региональный этап).
Ленинградская область, город Всеволожск, ул. Приютинская, д. 13.
10.00 — Всероссийский фестиваль дворового футбола 6х6 (региональный этап).
Ленинградская область, Выборгский район, поселок Рощино, ул. Советская, д. 20, стадион "Рощино-Арена".
11.00 — областной спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника.
В программе: парад участников, соревнования в комбинированной эстафете, волейболе, мини-футболе, стритболе, дартсе, стрельбе из пневматического оружия, конкурс "Папа, мама, я – спортивная семья". Состоятся награждение лучших спортсменов, тренеров и работников физической культуры и спорта, показательные выступления спортсменов. Спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника, пройдут в каждом муниципальном районе Ленинградской области.
Ленинградская область, город Гатчина, пр. 25 Октября, д. 10, стадион "Спартак".
11.00 — праздничные мероприятия, посвящённые Дню рождения города Луги.
В программе: открытие памятника А. С. Пушкину, концерт творческих коллективов, развлекательная программа для детей, спортивно-игровая площадка, костюмированный "Дог-парад", районный фестиваль "Город цветов", фестиваль шляп "Летняя рапсодия", праздничный фейерверк.
Ленинградская область, город Луга.
12.00 — общегородской праздник, посвященный Дню строителя.
Ленинградская область, город Сосновый Бор, площадь Победы.
12.00 — фестиваль пляжных видов спорта.
Спортивное соревнование по волейболу, футболу, теннису, петанк и фрисби.
Ленинградская область, город Сосновый Бор, пляж района Липово.
14.00 — военно-исторический фестиваль "Ивангородский рубеж".
Праздничная атмосфера рыцарских боев на западном рубеже России. В стенах памятника русского оборонительного зодчества XV – XVI веков развернется пеший массовый бой. На фестивале будут работать ярмарка ремесел, детские площадки.
Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород, Кингисеппское шоссе, д. 61.
15.00 — праздничные мероприятия, посвященные Дню поселка Рощино — 460 лет.
Ленинградская область, Выборгский район, поселок Рощино, ул. Советская, д. 35, площадь у Дома культуры.
17.00 — праздничное мероприятие, посвященное Дню города Никольское.
Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское, Дом культуры.
17.00 — районный музыкальный фестиваль "Свирьстройская волна", посвящённый Дню Ленинградской области.
Ленинградская область, Лодейнопольский район, поселок Свирьстрой, площадь у Дома культуры.
10 — 11 августа
Международный мотофестиваль "Колесо фортуны".
В фестивале принимают участие байкеры из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Германии. На протяжении всего фестиваля работают выставка мотоциклов, точки питания, продажи сувенирной продукции и байкерской атрибутики, палаточный городок, мотопарад, концерт, конкурсные и интерактивные программы.
Ленинградская область, город Кингисепп, парк культуры и отдыха "Романовка".
11 августа
14.00 — концерт "Киношлягеры Андрея Петрова".
В программе концерта в исполнении звезд петербургской эстрады совместно с симфоническим оркестром Ленинградской области "Таврический" прозвучат песни и романсы из кинофильмов "Служебный роман", "Я шагаю по Москве", "Человек-амфибия", "Жестокий романс" и другие, написанные народным артистом СССР, композитором Андреем Петровым.
Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Октябрьская.