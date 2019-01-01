Выходные в Ленинградской области

6-7 июля в Ленинградской области отметят праздник вепсской культуры «Энарне Ма», в Выборге состоится музыкальный фестиваль «Мелодия трех морей», в Приозерске —Всероссийский военно-исторический фестиваль «Русская крепость», город Тихвин отметит 636-летие — с новой программой выступит оркестр «Таврический»; в Энколово сильнейшие жокеи определят победителя Гран-При XI Кубка губернатора Ленинградской области по конкуру.

6 июля



11:30 — мероприятия, посвященные 636-летию основания города Тихвина, 246-летию присвоения Тихвину статуса города и Дню явления Тихвинской иконы Божией Матери.

Программа праздника:

11:30 — торжественное открытие Дня города.

12:00 — концерт Государственного симфонического оркестра Ленинградской области "Таврический". Специально к празднику симфонический оркестр приготовил новую интересную программу. Музыканты соединили классику, рок и джаз. Горожане услышат фантазии в рок-стиле на темы произведений Римского-Корсакова и других композиторов "Могучей кучки".

13:30 — "Двух сердец одно решенье". Программа, посвященная Дню семьи, любви и верности с выездной церемонией регистрации брака.

17:30 — выступление кавер-группы BigCityBand и танцевально-гимнастическое шоу "Lux"Or" (СПб).

19:30 — концерт Виктории Дайнеко и группы "Город 312".

21:30 — дискотека с участием DJ Tarantino (Москва).

22:50 — праздничный салют.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Карла Маркса, 30, территория возле Дворца культуры им. Н.А. Римского-Корсакова.



12:00 — праздничное мероприятие "День российской молодежи".

Финал конкурса "Мисс Луга – 2019".

Ленинградская область, город Луга, ул. Средняя Заречная, д 102, Заречный парк.



12:00 — праздник, посвященный Дню пожарной безопасности Ленинградской области и приуроченный ко дню создания первой пожарной команды региона, которая была образована 10 июля 1862 года.

В программе: торжественное шествие техники и пожарных частей всех районов Ленинградской области, награждение лучших специалистов и частей, совместные показательные выступления противопожарной и аварийно-спасательной службы Ленинградской области по ликвидации последствий ДТП и огня на АЗС, показательный спуск пожарного с 50-метровой пожарной лестницы, выступление юных пожарных Ленинградской области и ансамблей художественной самодеятельности, проведение конкурсов и игр для детей.

Ленинградская область, город Тосно, пр. Ленина, 45, культурно-спортивный центр.



12:00 — праздник "Дружногорский разгуляй".

В программе: спортивные мероприятия, концерт и фейерверк.

Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Дружная Горка, улица Введенского, 20, площадь перед Домом культуры.



12:00 — детская игровая программа "Ключи лета".

Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Вырица, улица Жертв Революции, 20, площадь перед Домом культуры.



12:00 — фестиваль "Живая музыка – 2019".

Ленинградская область, город Сосновый Бор, деревня Систо-Палкино, туристическая база "Чайка".



13:00 — областной праздник вепсской культуры "Энарне Ма".

Фольклорный праздник "Ищи жену в огороде, а не в хороводе".

Ленинградская область, Лодейнопольский район, деревня Тервеничи, парк "Зайцевская лядинка".



14:00 — районный фестиваль народного и самодеятельного творчества "Купальские гуляния".

В программе: театрализованный концерт, мастер-классы, конкурсы, пускание венков, хороводы, народные обряды.

Ленинградская область, Киришский район, деревня Подсопье, берег реки Волхов.



14:.00 — экскурсия по выставке "Грибоедов — поэт и дипломат".

Просмотр и обсуждение отрывков из документального фильма "Ослепительно короткая жизнь". (12+).

Ленинградская область, Выборг, ул. Пионерская, 4, межпоселенческая библиотека.



14:00 — театрально-музыкальный фестиваль "Дачные сезоны в Монрепо".

В программе: мастер-классы, дачные игры, музыкальные номера, дачные спектакли на открытом воздухе.

Ленинградская область, Выборг, Парк Монрепо,19, "Парк Монрепо".



15:00 — концерт "О любви и не только".

В программе песни российских композиторов в исполнении О. Образцовой и И. Волкова. При участии поэта Л. Киселевой.

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Володарского, 17, городская центральная библиотека.



18:00 — массовое мероприятие "В ночь на Ивана Купала".

В программе: выступление коллективов художественной самодеятельности,

театрализованное представление, фестиваль молодоженов.

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Вознесенье, ул. Труда, 21, культурно-спортивный комплекс.



20:00 — народное гуляние "Волшебная сказка купальской ночи".

Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Большая Пустомержа, ул. Оболенского, 13.



6 — 7 июля

Музыкальный фестиваль "Мелодия трех морей".



Программа фестиваля:



6 июля

13:00 — программа для детей "Дети слушают классику" (дирижер Александр Канторов).

Ленинградская область, Выборг, Рыночная площадь, д. 1, Круглая башня



19:00 — концерт: Чайковский "Итальянское каприччио", Бородин "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь" — дирижер Александр Канторов.

Ленинградская область, Выборг, Замковый остров, Выборгский замок, сцена на воде.



7 июля

13:00 — концерт: Моцарт "Концерт для скрипки с оркестром №3 соль мажор" — дирижер Александр Канторов. Концерт: "Русские симфонические миниатюры" — главный дирижер Сочинской филармонии Олег Солдатов.

Ленинградская область, Выборг, пр. Суворова, д. 4, библиотека А. Аалто.



18:00 — гала-концерт "Итальянские оперные увертюры" Россини, Верди, Масканьи — дирижер Александр Канторов.

Ленинградская область, Выборг, Замковый остров, сцена на воде.



6 — 7 июля



Всероссийский военно-исторический фестиваль групп реконструкции "Русская крепость".

Зрелищные сражения, турниры по средневековым боевым искусствам, массовые сражения-бугурты и конные бои. В инсценировках сражений участвуют более сотни человек. Гостей ждет ярмарка ремесел и выступления музыкальных фолк-групп.

Ленинградская область, город Приозерск, Ленинградское шоссе, д. 3, музей-крепость "Корела".



7 июля



10:00 — торжественные мероприятия, посвящённые 625-летию Коневской обители.

Дополнительная информация по трансферу для паломников +7(812) 571-80-79 (Паломнический центр обители).

Ленинградская область, Приозерский район, остров Коневец.



10:00 — праздник "Иванов день в Рождествено".

В программе праздника: праздничное богослужение в честь Рождества святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Рождествено, крестный ход к Святому источнику за усадебным парком, концерт в Двусветном зале музея-усадьбы "Рождествено".

Ленинградская область, Гатчинский район, село Рождествено, Киевское шоссе, д. 106, церковь Рождества Пресвятой Богородицы.



12:00 — фестиваль "Скажи ДА в Гатчине".

В программе: ярмарка свадебных услуг, мастер-классы, шоу визажистов и парикмахеров, дегустация свадебного торта, горка шампанского, дефиле свадебных причесок, розыгрыш призов от участников фестиваля, концерт с участием приглашенных артистов, танцевальная площадка.

Ленинградская область, город Гатчина, проспект 25 Октября, 1, Дом культуры.



13:00 — областной праздник вепсской культуры "Энарне Ма".

Фольклорный праздник "Родной язык — душа народа".

Ленинградская область, Лодейнопольский район, деревня Вонозеро, сельский клуб.



13:00 — областной праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности.

Ярким оформлением праздничного пространства станут фольклорные и семейные коллективы Ленинградской области. Главной частью праздника станет торжественная церемония награждения семей медалью "За любовь и верность", а также чествование семей, имеющих приемных детей. Также в программе "Живая свадьба" с обрядом величания молодых и концертная программа самодеятельных и профессиональных коллективов. В рамках праздника состоится флеш-моб "Ромашка" и парад колясок молодых семей Всеволожского района.

Ленинградская область, город Всеволожск, Колтушское шоссе, 110, Всеволожский центр культуры и досуга.



13:00 — маршрут Гран-при в рамках международных соревнований по конному спорту XI Кубок губернатора Ленинградской области по конкуру.

Самый сложный и рейтинговый маршрут с высотой препятствий до 160 см на этапе Кубка Мира CSI 2*-W. В Гран-при примут участие сильнейшие жокеи России (в том числе из Ленинградской области), а также из Польши, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, Белоруссии, Украины, Узбекистана, Казахстана и Киргизии.

Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Энколово, ул. Шоссейная, д. 19, конноспортивный комплекс "Дерби".



14:00 — городской праздник, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности.

Ленинградская область, город Гатчина, пересечение улиц Красная и Соборная.



14:00 — праздник "Семь цветов счастья!", посвященный Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.

Ленинградская область, город Волхов, парк 40-летия ВЛКСМ.



14:00 — театрализованный праздник "На Ивана на Купала…".

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 1, территория детского игрового комплекса "Андерсенград".



14:00 — первенство Ленинградской области среди команд ветеранов

Матч между командами "Фаворит" (Выборг) и "ФСЦ Волхов" (Волхов).

Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, д. 2, стадион "Авангард".



19:00 — духовно-просветительский вечер, посвященный 15-летию возвращения Тихвинской иконы Божией Матери.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Карла Маркса, 30, Дворец культуры имени Н. А. Римского-Корсакова.